Faiz kararı kadar önemli olan bir şey varsa oda Powell tarafından yapılacak açıklamalardır. Kripto paraların önümüzdeki birkaç ayını bu açıklamalar belirleyecek.

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Faiz kararı yaklaşık yarım saat önce açıklandı ve adet olduğu üzere Fed başkanı Powell şimdi kameralar karşısına geçti. Kripto para, hisse senedi ve emtia piyasaları Fed’in faiz kararına odaklanmıştı. Karar belli oldu ancak Fed akşamı henüz sona ermiş değil. Powell tarafından birazdan yapılacak açıklamalar kritik öneme sahip.

Fed Başkanı Açıklamaları

Günlerdir Fed’in gölgesi kripto paraların üzerine düştü. Piyasa tatsız ve özellikle yüksek gelen enflasyon verisinin ardından Bitcoin oldukça zor günler geçirdi. Kripto paraların kümülatif değeri ise bu süre zarfında 1 trilyon doların altına düştü. Açıklanan faiz kararının ardından biraz önce kamera karşısına geçen Powell önemli açıklamalarda bulunacak. Anlık olarak konuşmanın kritik satır başlarını size buradan paylaşacağız.

Powell konuşmaya başladı. (21:00)

Enflasyonu düşürmeye kararlıyız.

Temelimiz fiyat istikrarıdır.

İşleyen bir ekonomi için fiyat istikrarına ihtiyacımız var.

Bilançoyu daraltmaya devam ediyoruz.

ABD ekonomisi yavaşladı ancak iş piyasası güçlü kalmaya devam ediyor.

Konut piyasası önemli ölçüde geriledi.

Faiz oranlarını yeterli derecede kısıtlayıcı hale getireceğiz.

Mal ve hizmetlerde fiyat baskısı var ve enflasyon hedefimizin çok üzerinde

Önümüzdeki aylarda enflasyonun aşağı yönlü gittiğini kanıtlarıyla görmek istiyoruz.

Yüksek enflasyon sebebiyle insanlar en önemli ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Faiz artış hızı yeni gelecek verilere göre şekillenecek.

Enflasyon hedefimiz doğrultusunda kısıtlayıcı politikamıza devam etmeliyiz.

Erken gevşeme düşünmüyoruz.

1 yıl sonra ekonominin nerede olacağını kimse bilemez.

Enflasyon düşene kadar politikalarımıza devam edeceğiz. ABD vatandaşlarının yararına kararlar alıyoruz.

Enflasyon hedefimize ulaşmak için trendin altında büyüme riskini göze alıyoruz. İşgücü piyasasının gevşemesini de göze alıyoruz.

Ekonominin nasıl performans göstereceğine dair bir kanıt yok bu sebepten politika sıkılaştırılmalıdır.

Faizlerin gidecek uzun bir yolu var (kripto paralar için son derece kötü)

Mevcut durumu tarihsel normların dışında görüyoruz.

İşsizlik önceki durgunluk dönemlerindeki gibi ciddi ölçüde artmayabilir.

Bu süreç resesyonla bitebilir, bunu kimse bilmiyor ve yumuşak iniş kolay olmayacak.

Arz şokları azalırsa enflasyonla mücadele kolaylaşır.

Yıl sonuna kadar 125bp artış planlıyoruz. (Yani son 2 toplantıda 50 ve 75bp artış olacak)

Enflasyonun yükselmesine göz yummak ekonomiye daha fazla acı getirecektir.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Fed faiz artışı için 75bp kararını duyurdu. Bitcoin kararın açıklanmasının ardından 20.000 dolara kadar tırmandıktan sonra hızla 18.666 dolara düştü ve 19.000 doların altında kaldı. Kripto para piyasaları önümüzdeki yıllar için beklenen yüksek faiz hedefleri sebebiyle düşüş görünümünü sürdürebilir. Peki Fed’in enflasyon beklentisi ne?

2022 enflasyon beklentisi %5,4

2023 enflasyon beklentisi %2,8

2024 enflasyon beklentisi %2,3

2025 enflasyon beklentisi %2

Fed geri adım atmamakta kararlı ve Bitcoin bu şahin duruştan daha fazla zarar görebilir. Fed, politika faizini 2008’den beri en yüksek oran olan yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Powell tarafından yapılan konuşma Jackson Hole Konferansındakine benziyor. Fed başkanı erken gevşeme ihtimaline bir kez daha kapıyı kapattı. Bu durum kripto paraların orta vadede negatif görünümünün devam edebileceği anlamına geliyor. Fed kararının ardından 111,5 seviyesine tırmanan dolar endeksi 21:42 itibariyle 111,01 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin 19.300 dolardan alıcı buluyor.

Faiz indirimi için enflasyonun %2 seviyesine düşmesi gerektiğini söyleyen Powell moralleri bozuyor. Fed enflasyonun 2025 yılı sonunda %2 hedefine ulaşmasını bekliyor ve devam edecek faiz artışları kripto para piyasalarının 2,5 yıl daha negatif seyretmesine neden olabilir. Tek olumlu açıklama ilerleyen zamanlarda artış hızının yavaşlayacağına dair söylediği cümledir.

Bir sonraki toplantı 2 Kasım tarihinde olacak. Aralık toplantısı ise ayın 14’ünde planlandı.