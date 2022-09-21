Faiz kararı yaklaşık yarım saat önce açıklandı ve adet olduğu üzere Fed başkanı Powell şimdi kameralar karşısına geçti. Kripto para, hisse senedi ve emtia piyasaları Fed’in faiz kararına odaklanmıştı. Karar belli oldu ancak Fed akşamı henüz sona ermiş değil. Powell tarafından birazdan yapılacak açıklamalar kritik öneme sahip.
Günlerdir Fed’in gölgesi kripto paraların üzerine düştü. Piyasa tatsız ve özellikle yüksek gelen enflasyon verisinin ardından Bitcoin oldukça zor günler geçirdi. Kripto paraların kümülatif değeri ise bu süre zarfında 1 trilyon doların altına düştü. Açıklanan faiz kararının ardından biraz önce kamera karşısına geçen Powell önemli açıklamalarda bulunacak. Anlık olarak konuşmanın kritik satır başlarını size buradan paylaşacağız.
Fed faiz artışı için 75bp kararını duyurdu. Bitcoin kararın açıklanmasının ardından 20.000 dolara kadar tırmandıktan sonra hızla 18.666 dolara düştü ve 19.000 doların altında kaldı. Kripto para piyasaları önümüzdeki yıllar için beklenen yüksek faiz hedefleri sebebiyle düşüş görünümünü sürdürebilir. Peki Fed’in enflasyon beklentisi ne?
Fed geri adım atmamakta kararlı ve Bitcoin bu şahin duruştan daha fazla zarar görebilir. Fed, politika faizini 2008’den beri en yüksek oran olan yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Powell tarafından yapılan konuşma Jackson Hole Konferansındakine benziyor. Fed başkanı erken gevşeme ihtimaline bir kez daha kapıyı kapattı. Bu durum kripto paraların orta vadede negatif görünümünün devam edebileceği anlamına geliyor. Fed kararının ardından 111,5 seviyesine tırmanan dolar endeksi 21:42 itibariyle 111,01 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin 19.300 dolardan alıcı buluyor.
Faiz indirimi için enflasyonun %2 seviyesine düşmesi gerektiğini söyleyen Powell moralleri bozuyor. Fed enflasyonun 2025 yılı sonunda %2 hedefine ulaşmasını bekliyor ve devam edecek faiz artışları kripto para piyasalarının 2,5 yıl daha negatif seyretmesine neden olabilir. Tek olumlu açıklama ilerleyen zamanlarda artış hızının yavaşlayacağına dair söylediği cümledir.
Bir sonraki toplantı 2 Kasım tarihinde olacak. Aralık toplantısı ise ayın 14’ünde planlandı.