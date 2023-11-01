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Son Dakika: PayPal Kripto Paralar İçin İznini Aldı

Özet

  • PayPal artık Birleşik Krallıkta kripto hizmetlerini regüle biçimde verebilecek.
  • Kurumsa FCA kaydını tamamladı.
  • Regülasyonlara uyumlu platformların sayısı arttıkça kriptoya talebin de katlanması bekleniyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
16:52
1 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı Coinbase haberinin ardından 35.000 doları aştı ancak ABD piyasaları açılırken tekrar 34.500 dolara düştü. Birkaç dakika önceyse güzel haber PayPal cephesinden geldi. Dijital finansın devi PayPal artık yasalara uyumlu biçimde Birleşik Krallıkta kripto hizmetleri verebilecek.

İçerik Rehberi

PayPal ve Kripto Müjdesi

Ödeme devi PayPal kripto para hizmetlerini genişletmek için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Birleşik Krallık kripto şirketleri için yeni kurallar getiriyor ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin kayıtlarını tamamlaması gerekiyor. Ödeme devi PayPal, Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi’ne bir kripto hizmet sağlayıcısı olarak başarıyla kaydoldu.

Biraz önce gelen duyuruya göre Paypal UK Limited’in “belirli kripto varlık faaliyetlerinde” bulunmasına izin verildi. Bölge vatandaşlarına kripto şirketlerinin hizmet verebilmesi için kayıtlarını tamamlaması ve FCA’nın kara para aklamayı önleme kurallarına uyması gerekiyor.

Ağustos ayında PayPal yeni kurallara uyum sağlayabilmek için faaliyetlerini duraklatmıştı. Coinbase’in regüle kripto vadeli işlemleri bugün başlatmasıyla art arda gelen ikinci haberi görmüş olduk. Tüm bunlar önümüzdeki aylarda kripto para piyasaları üzerindeki düzenleyici baskıyı hafifletecek ve talebi artıracak cinsten gelişmeler.

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