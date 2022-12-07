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Kripto paralarla yakından ilgilenen PayPal yeni müjdesini verdi. Piyasalar düşüyor olsa da sektöre halen inananlar var. Geleceğin kripto endüstrisi tarafından inşa edileceğine inanan trilyon dolarlık varlık yönetim şirketleri bu alandaki ürünlerini genişletmeye devam ediyor. Bununla birlikte bireysel yatırımcılar ve bazı kurumsallar aynı fikirde değil. Peki son duyurunun detayları neler?

PayPal Kripto Müjdesi

İnovasyona verdiği önemle bilinen ve dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri olan Lüksemburg’da, önümüzdeki günlerde PayPal kripto hizmetlerini başlatacak. Bu hizmetin sunulması, Lüksemburglu müşterilere bildikleri ve güvendikleri PayPal ortamında kripto para birimini keşfetmeleri için yeni bir yol sunmakta ve müşterilerin sık sorulan soruları yanıtlamaya ve kripto para birimleriyle ilişkili fırsatları ve riskleri daha iyi anlamaya yardımcı olacak eğitim içeriğine erişimini sağlamaktadır. Kullanıma sunulduğunda, uygun müşteriler web sitesi veya mobil uygulama aracılığıyla PayPal hesaplarında Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash satın alabilecek, satabilecek ve saklayabilecekler.

PayPal duyuruda şunları yazdı;

“Lüksemburg’un eklenmesi, PayPal’ın dijital para birimlerini daha erişilebilir hale getirme misyonunda önemli bir adımdır. Dijital para birimlerinin küresel finans ve ticaretin geleceğinde oynayacağı rolü şekillendirmeye anlamlı bir şekilde katkıda bulunmak için Lüksemburg’daki düzenleyiciler ve politika yapıcılarla yakın çalışmaya devam etmeye kararlıyız. Müşteriler PayPal aracılığıyla 1 € gibi düşük bir tutarda kripto para satın alarak başlayabilirler. Uygun müşteriler kripto para satın almak için web sitesi veya mobil uygulama üzerinden PayPal hesaplarına giriş yapabilir, yeni kripto sekmesine gidebilir ve mevcut dört kripto para birimini görüntüleyebilir. Müşteriler önceden belirlenmiş satın alma tutarları arasından seçim yapabilir veya kendi satın alma tutarlarını girebilir ve seçtikleri kripto para birimini satın almak için yönlendirmeleri takip edebilirler.”

Kripto Paraların Benimsenmesi

Küresel ölçekte daha fazla insanın kripto paralara erişebilmesi için PayPal gibi büyük oyuncuların rolü son derece önemli. Kripto yatırımcılarının bugünlerde 140 milyon civarında olduğu düşünülüyor. Bunların bir kısmı son düşüşten dolayı piyasaya küsmüş olsa da sayı azımsanacak gibi değil. Ancak potansiyel çok daha büyük. Dünyada milyarlarca internet kullanıcısı var ve kripto paralar 3 yıllık döngülerde katlanarak büyüyebilecek alana halen sahip.

Geçtiğimiz yıl PayPal’ın, sadece PayPal’ın 377 milyon kullanıcısı vardı. Bu sayı kripto para yatırımcılarının iki katı ve ne kadar daha büyüme alanı olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda PayPal gibi devlerin de desteğiyle kripto topluluğunun daha da büyüdüğünü görebiliriz.