Ekonomi

Son Dakika! Merkez Bankasından (TCMB) Kritik Faiz Kararı Açıklaması! BTC/TRY Son Durum

Özet

  • TCMB, faizleri beklentinin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40’a çıkardı.
  • Ekonomistlerin yıl sonu faiz beklentisine ulaşıldı.
  • Faiz kararı sonrasında Bitcoin/TRY, 1 milyon 84 bin seviyesinde işlem görüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Alican Ülker
Alican Ülker

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Kasım toplantısında beklenti üzeri bir kararla faizi 500 baz puan artırdı. Gerçekleşen faiz artırımının ardından politika faizi son 20 yılın en yüksek seviyesini tazeledi ve  yüzde 40’a yükseldi.

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TCMB Politika Faizini Yüzde 40’a YükselttiBTC/TRY Son Durum

TCMB Politika Faizini Yüzde 40’a Yükseltti

Hafize Gaye Erkan başkanlığında TCMB politika faizini üst üste 6’ncı kez artırdı. TCMB’nin PPK’sı beklenti üstü bir karara politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40’a yükseltti.

TCMB’nin PPK toplantısına yönelik anketi sonucunda ortaya çıkan beklenti  yüzde 37.5 olmuştu. Politika faizindeki değişklik beklentinin üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Anket sonuçlarının aksine, öngörülen artırımın üzerinde bir karar alındı ve ekonomistlerin politika faizi beklentilerinin aksine yüzde 40 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri noktasına ise yüzde 40 seviyesinde ulaşılmış oldu.

BTC/TRY Son Durum

Bitcoin (BTC), 24 Ekim tarihinde Türk lirası karşısında (BTC/TRY) tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1 milyon 19 bin 860 seviyesine ulaşmıştı. Bugün alınan kararın ardından ise  BTC/TRY’nin  1 mlyon 84 bin seviyesinde olduğu görülüyor.

Geçtiğimiz ay yaşanan rekorlar ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sinin yakın bir zamanda onaylanacağı beklentilerinin artması sebebiyle gerçekleşmişti. Bu süreçte Bitcoin fiyatında da dolar karşısında yükseliş yaşanmış ve durumu desteklemişti.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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