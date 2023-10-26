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  •   Son Dakika! Merkez Bankası (TCMB) Kritik Faiz Kararını Açıkladı! BTC/TRY’de Son Durum!

Son Dakika! Merkez Bankası (TCMB) Kritik Faiz Kararını Açıkladı! BTC/TRY’de Son Durum!

Özet

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artırarak %35'e yükseltti.
  • Bitcoin (BTC) 24 Ekim'de Türk lirası karşısında 1 milyon 19 bin 860 ile rekor tazelemişti.
  • TCMB'nin faiz kararı sonrası BTC/TRY işlem paritesinin ilk tepkisi yüzde 0,60 düşüş oldu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:01
26 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim toplantısında faizi500 baz puan artırdı. Son faiz artırımıyla birlikte politika faizi son 20 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 35’e yükseldi.

TCMB Politika Faizini Yüzde 35’e Yükseltti

Hafize Gaye Erkan başkanlığında TCMB politika faizini üst üste 5’nci kez artırdı. TCMB’nin PPK’sı beklentiler dahilinde politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35’e yükseltti.

TCMB’nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmış ve ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı yüzde 5 artırım yönünde gerçekleşmişti. Anket sonuçlarına göre, 500 baz puanlık artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 35 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.

Türk Lirası Karşısında Rekor Tazeleyen Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin (BTC), 24 Ekim’de Türk lirası karşısında (BTC/TRY) tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1 milyon 19 bin 860 seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. BTC/TRY’nin rekor tazelemesi başta ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sinin yakın bir zamanda onaylanacağı beklentilerinin artmasıyla en büyük kripto paranın ABD doları karşısında yükselerek 35 bin seviyesine dayanması ve Türk lirasının ABD doları karşısındaki değer kaybının yeniden hız kazanarak 28 seviyesini aşmasıyla geldi.

BTC/TRY işlem paritesi bu yazının hazırlandığı sırada kripto para borsası BtcTurk’te tüm zamanların en yüksek seviyesinden bir miktar geri çekilmeyle 970 bin 407 seviyesinde bulunuyor. Politika faizinin yüzde 35’e yükseltilmesi sonrası dolar kurunda ilk tepki yüzde 0,09 artış oldu. USD/TRY şu anda 28,13 seviyesinden işlem görüyor.

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