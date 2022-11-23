Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Son Dakika: Kripto Paraların Beklediği Belge Açıklandı!

FOMC tutanakları tam da beklendiği gibi, son veriler ışığında kripto paralar yükseldi. Peki bundan sonra ne olacak?
22:01
23 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paralar Kasım ayında hiç iyi bir performans göstermedi ve FTX çöküşünün etkileri henüz geçmiş değil. Önümüzdeki ay Fed bu yılın en önemli toplantılarından birini yapacak ve bundan sonraki sürece dair daha net bir projeksiyon oluşturacak. Bugün ise 22:00’da önceki toplantının tutanakları yayınlandı.

Fed Tutanakları Açıklandı

Saat 22:00’da önceki toplantının detaylarına dair bilgilerin yer aldığı tutanaklar yayınlandı. Geçtiğimiz toplantıda Fed başkanı erken gevşeme riskine dikkat çekerek enflasyonun düştüğünden emin olana kadar faizleri artırmaya devam edeceklerini söyledi. Sonrasında gelen Ekim enflasyon verisi ise oldukça iyiydi. Birçok Fed üyesi önümüzdeki ay 50bp ve hatta altında bir artırımın makul olabileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Bazı üyeler aşırı sıkılaşma riskine dikkat çekerek daha temkinli adımlar atmaları gerektiğine dikkat çekti. Ekim ayındaki toplanın detayları ise bugün yayınlanan Fed tutanaklarında gözler önüne serildi. Bu tutanaklar bize Aralık toplantısında atılacak adımlara dair önemli fikirler verecek.

Peki Fed toplantı tutanaklarında dikkat çekici başlıklar neler?

  • 22:00 FOMC Tutanakları açıklandı.
  • Çoğu Fed Yetkilisi Faiz Artışlarının Hızının Yakında Yavaşlatılmasını Destekledi
  • Katılımcılar, para politikasıyla ilgili belirsiz gecikmeler göz önüne alındığında daha yavaş bir faiz artırım hızının FOMC hedeflerine yönelik ilerlemeyi daha iyi değerlendirmesine olanak tanıyacağı konusunda hemfikir oldular.
  • Yeterince kısıtlayıcı bir seviyeye yaklaşılmasıyla birlikte “nihai hedef” faiz artış oranlarından daha önemli hale geldi.
  • Birkaç katılımcı faiz artış hızının yavaşlatılmasının finansal sistem risklerini azaltabileceğini, diğerleri ise yavaşlama için enflasyon konusunda daha fazla ilerleme sağlanmasın gerektiğini savundu.
  • Aralık ayında 50bp artış ihtimali %79’a çıktı. (FedWatch)
  • Katılımcılar işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gözlemlerken (son gelen veriler zayıfladığına işaret ediyordu) birçok katılımcı işgücü piyasasının kademeli olarak daha iyi bir arz-talep dengesine doğru ilerlediğine dair belirtilere işaret etti.
  • Bazı katılımcılar daha katı politikaların risk yönetimiyle uyumlu olduğunu belirtirken diğerleri “aşırı sıkılaşma” riskinin arttığını gözlemledi.
  • Katılımcılar enflasyon görünümüne yönelik risklerin yukarı yönlü olduğu konusunda hemfikirdi.

Fed Tutanakları ve Kripto Paralar

Özetlemek gerekirse Fed üyeleri son açıklanan olumlu veriler öncesinde yaptığı toplantında söylediklerine göre aralık ayında 50bp artış yapacak. Akşamüzeri belirttiğimiz gibi işsizlik verisi ve enflasyon (toplantıdan sonra açıklandı) Fed üyelerinin istediği şekilde gelmiş. Yani önümüzdeki ay yapılacak toplantıda Powell daha yumuşak bir tavır takınabilir. Bu beklenti Bitcoin fiyatını 16.700 dolar seviyesinin üzerine kadar atsa da şimdilik 16.400 dolara düştü.

İlerleyen günlerce FTX bağlantılı daha fazla iflas görmezsek son gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırabilir ve yeniden 18.000 dolarlı seviyelere tırmanabiliriz. Fed önümüzdeki ay açıklanacak enflasyon verisinde de düşüş görmek isteyecektir. Bu gelişme kripto paraları (düşük gelirse) hızla yukarı taşıyabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
İlgili Yazılar
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Kripto Paralar Ne Zaman Yükselir? Analist 2023 Tahminleri!
Kripto Paralar Ne Zaman Yükselir? Analist 2023 Tahminleri!
Son Dakika! Rusya’dan Ses Getirecek Kripto Para Hamlesi Geldi!
Son Dakika! Rusya’dan Ses Getirecek Kripto Para Hamlesi Geldi!
Changpeng “CZ” Zhao Önemli Açıklamalar: 1 Milyar Dolar Ayırdık!
Changpeng “CZ” Zhao Önemli Açıklamalar: 1 Milyar Dolar Ayırdık!
FTX Eski CEO’su SBF Ortaya Çıkıyor! Bakın Hangi Etkinlikte Konuşacak!
FTX Eski CEO’su SBF Ortaya Çıkıyor! Bakın Hangi Etkinlikte Konuşacak!
Sıcak Gelişmeler: Altcoin Kurucusu Bankaya Ortak Oldu! Genesis Yeni Açıklama Yaptı!
Sıcak Gelişmeler: Altcoin Kurucusu Bankaya Ortak Oldu! Genesis Yeni Açıklama Yaptı!
Dikkat, Hazır Olun Geliyor! Bitcoin ve Diğerleri İçin Sadece Saatler Kaldı!
Dikkat, Hazır Olun Geliyor! Bitcoin ve Diğerleri İçin Sadece Saatler Kaldı!
Son Dakika: Türkiye FTX Soruşturmasında Yeni Duyuru!
Son Dakika: Türkiye FTX Soruşturmasında Yeni Duyuru!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Güncel NFT Haberleri
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Opensea NFT Pazarında Analiz Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 2
Opensea NFT Pazarında Al Sat İşlemleri Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 3
Sosyal Medya Platformu Instagram’dan NFT Hamlesi; Influencerlar İle Anlaşıyor!
Gas Ücreti Nedir ve Niye Yükselir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022