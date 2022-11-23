Kripto paralar Kasım ayında hiç iyi bir performans göstermedi ve FTX çöküşünün etkileri henüz geçmiş değil. Önümüzdeki ay Fed bu yılın en önemli toplantılarından birini yapacak ve bundan sonraki sürece dair daha net bir projeksiyon oluşturacak. Bugün ise 22:00’da önceki toplantının tutanakları yayınlandı.
Saat 22:00’da önceki toplantının detaylarına dair bilgilerin yer aldığı tutanaklar yayınlandı. Geçtiğimiz toplantıda Fed başkanı erken gevşeme riskine dikkat çekerek enflasyonun düştüğünden emin olana kadar faizleri artırmaya devam edeceklerini söyledi. Sonrasında gelen Ekim enflasyon verisi ise oldukça iyiydi. Birçok Fed üyesi önümüzdeki ay 50bp ve hatta altında bir artırımın makul olabileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Bazı üyeler aşırı sıkılaşma riskine dikkat çekerek daha temkinli adımlar atmaları gerektiğine dikkat çekti. Ekim ayındaki toplanın detayları ise bugün yayınlanan Fed tutanaklarında gözler önüne serildi. Bu tutanaklar bize Aralık toplantısında atılacak adımlara dair önemli fikirler verecek.
Peki Fed toplantı tutanaklarında dikkat çekici başlıklar neler?
Özetlemek gerekirse Fed üyeleri son açıklanan olumlu veriler öncesinde yaptığı toplantında söylediklerine göre aralık ayında 50bp artış yapacak. Akşamüzeri belirttiğimiz gibi işsizlik verisi ve enflasyon (toplantıdan sonra açıklandı) Fed üyelerinin istediği şekilde gelmiş. Yani önümüzdeki ay yapılacak toplantıda Powell daha yumuşak bir tavır takınabilir. Bu beklenti Bitcoin fiyatını 16.700 dolar seviyesinin üzerine kadar atsa da şimdilik 16.400 dolara düştü.
İlerleyen günlerce FTX bağlantılı daha fazla iflas görmezsek son gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırabilir ve yeniden 18.000 dolarlı seviyelere tırmanabiliriz. Fed önümüzdeki ay açıklanacak enflasyon verisinde de düşüş görmek isteyecektir. Bu gelişme kripto paraları (düşük gelirse) hızla yukarı taşıyabilir.