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Son Dakika: Kripto Para Yatırımcıları İçin Muhteşem Haber, Ethereum ve Solana’ya Dikkat

Özet

  • Kripto para yatırım ürünlerine 261 milyon $'lık giriş gerçekleşti.
  • Ethereum yeniden net girişler görüyor.
  • Solana ve Chainlink sırasıyla 11 ve 2 milyon dolar giriş yaşadı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
15:23
6 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasalarına kurumsal talep oldukça iyi ve son gelen rapor da bunu teyit ediyor. 2 altcoin ön plana çıkıyor. CoinShares tarafından hazırlanan raporun detayları umutları artıracak cinsten. Peki kurumsal kripto para yatırım ürünlerine bu hafta ne kadar giriş oldu? Bu veriler ne anlama geliyor?

İçerik Rehberi

Kurumsal Kripto Yatırım Raporu

CoinShares tarafından yayınlanan haftalık rapora göre geride bıraktığımız hafta yatırım ürünlerine net 261 milyon dolarlık giriş oldu. Peş peşe altında hafta da net girişler dikkat çekiyor. Toplamda 767 milyon dolarlık girişle 2022 yılındaki zirve de aşılmış oldu. CoinShares şunları yazdı;

“Bu girişler şu anda Temmuz 2023 girişleriyle eşleşiyor ve Aralık 2021’de boğa piyasasının sona ermesinden bu yana görülen en büyük girişler. ABD’li yatırımcılar toplam 157 dolar ile en büyük girişi temsil ediyor”.

ABD bölgesindeki talebin artması son derece önemli çünkü haftalardır Avrupa bölgesindeki yatırımcılar giriş yapıyordu. Eğer ABD bölgesinde de talep artıyorsa yüz milyonlarca dolarlık girişlerin devam ettiğini görebiliriz. Bu durum kripto para piyasalarındaki son yükselişin artık ayı piyasalarının sonuna işaret ettiğini gösterecek.

Bu yıl toplam 107 milyon dolar çıkış yaşayan Ethereum, Ağustos 2022’den bu yana toplam 17,5 milyon dolarla en büyük girişini gördü. Solana gibi diğer altcoinler toplam 11 milyon dolar giriş yaşarken Chainlink 2 milyon dolarlık girişle ön plana çıkıyor.

Ethereum girişlerinin artması ve Solana girişlerinin devamı altcoin piyasalarına dair olumlu hissiyatı teyit ediyor.

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