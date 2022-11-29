Kripto kışı yeni krizler ile daha da yoğunlaşarak devam ederken, sektördeki ilginç ve olumlu gelişmeler de manşetleri süslemeye devam ediyor.

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Kripto kışı yeni krizler ile daha da yoğunlaşarak devam ederken, sektördeki ilginç ve olumlu gelişmeler de manşetleri süslemeye devam ediyor.

Dünyanın İlk Ulusal Token’ı Geliyor!

Tron’un kurucusu Justin Sun’dan çok konuşulacak bir hamle daha geldi. Önde gelen kripto para borsalarından Huobi Global, dünyanın ilk ulusal token’ı Dominica Coin‘i (DMC) çıkarmak için Tron DAO ve DMC Labs ile iş birliği yaptığını duyurdu. Justin Sun, Tron Network, Huobi ve Dominik Cumhuriyeti arasında bu hedef doğrultusunda bir ortaklık anlaşması imzalanmasını sağladı.

Borsa tarafından yapılan duyuruda Dominik Cumhuriyetler Birliği’nden bu konuda izin alındığı da ifade edildi. DMC projesinin yanı sıra aynı ayrıca Dominica DID ( dijital kimlik) de çıkarılacak. DMC öncelikle TRON ağında çıkarılcak. Dünyanın ilk ulusal token’ı daha sonra ise Ethereum, BSC ve diğer zincirlerle de köprüler aracılığıyla birleştirilecek. Bu süreçte köprü sağlama işlemleri de BitTorrent Chain protokolü ile gerçekleştirilecek.