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Mevcut ayı piyasasına rağmen, ödeme devi Visa kripto paralara yönelik çarpıcı adımlar atmaya devam ediyor.

FTX, Visa ile Ortaklık Kurdu

Ödeme devi Visa, Latin Amerika, Asya ve Avrupa’da bulunan 40 ülkede kripto ödemeli banka kartları sunmak için FTX ile ortaklık kurdu. ABD’de zaten mevcut olan kartlar, doğrudan kullanıcının FTX kripto para hesabına bağlanacak. Visa’nın CFO’suna göre, bu ortaklık müşteriler kripto paralarını bir borsadan çıkarmadan “herhangi bir banka hesabında yaptığınız gibi” harcamalarına olanak tanıyacak. Visa CFO’su Vasant Prabhu, CNBC’ye şu açıklamayı yaptı:

Kripto para piyasasında sert çöküşler meydana gelse de sektöre yönelik ilgi istikrarlı bir şekilde büyüyor. Şirket olarak kripto paraların değerine veya uzun vadede potansiyellerine dair bir pozisyonumuz yok. İnsanların alış verişlerinde dijital varlıkları kullanmak istediği sürece, bizde bu süreci kolaylaştırmak istiyoruz

Visa, kripto para sektörüne yönelik yeni adımlar atarken, şirketin 70’den fazla ortaklığı bulunuyor. Visa FTX’in rakipleri Coinbase ve Binance ile şimdiden güçlerini birleştirdi. FTX CEO’su Sam Bankman-Fried da ortaklığın önemini vurguladı. Aslında Bitcoin (BTC) gibi kripto para birimleri ilk olarak bankaları ve aracıları ortadan kaldırmak için tasarlandı. Ancak kripto para birimleri yaygınlaştıkça ve ödeme yöntemi olarak benimsendikçe, bankalar ve ödeme şirketleri de aniden bu teknolojiyi benimsemeye başladı. FTX CEO’su CNBC’ye verdiği demeçte şunları söyledi:

Kripto paralar, geleneksel ödeme ağlarına kafa tutan bir teknoloji olmayı başardı. Geleneksel bir ödeme şirketi olarak vermeniz gereken bir karar var: Kripto paralara güvenmek ya da bu yeni teknolojiye karşı savaş açmak!

FTX CEO’su: Önemli Bir Adım!

Bankman-Fried ayrıca, kripto paralar ile kart ödemelerini etkinleştirmenin spekülatif bir varlık veya bazı yatırımcılar için bir değer deposu olmanın ötesinde pazarın büyümesi için önemli olduğunu söyledi. Visa ortaklığı, kripto paraları küresel çapta benimsenmesine katkıda bulunuyor. Bu ararda Prabhu, stablecoin talebine dikkat çekti. Yönetici genellikle kripto para tutmak için hesap açan birçok kullanıcıyı gördüklerini ve insanların bunları bir banka hesabı gibi kullandıklarını söyledi.

Yaygın olarak benimsenmesine ve Visa gibi bu yeni teknolojiyi benimseyen Fortune 500 şirketlerine rağmen, sektör bu yıl büyük krizler yaşadı. Celsius ve Voyager, para çekme işlemlerini dondurduktan sonra iflas başvurusunda bulundular. Ayrıca riskten korunma fonu Three Arrows Capital’in başarısızlığı birkaç gün içinde milyarların piyasadan silinmesine neden oldu.