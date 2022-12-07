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  •   Son Dakika: Kripto Krizi Kapıyı Çaldı! Dev Şirketten Müşterilerine Bilgilendirme!

Son Dakika: Kripto Krizi Kapıyı Çaldı! Dev Şirketten Müşterilerine Bilgilendirme!

Dünyaca ünlü şirket için iflasın eşiğinde olduğu söyleniliyordu. Şirket tarafından paylaşılan son E-posta ise yatırımcılar arasında sorun yaratabilir.
19:43
7 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX kriziyle birlikte başlayan büyük kripto para çöküşü yanında bir çok şirketi de etkileyerek etkisi altına almıştı. Bunlardan birisi olan Genesis için de işler pek yolunda gitmiyordu. Şirketi ayakta tutmanın bir çok yolunu arayan şirket için geçtiğimiz haftalarda sayısız iddia ortaya atılmıştı. Son olarak yaşanan olay ise şirketin zor durumunu gösterir nitelikte oldu.

Şirket Nasıl Bir Yol İzleyecek?

Genesis Global Capital, ileriye yönelik bir yola varmanın günlerden çok haftalar alacağını öngördüğünü belirttiği bir E-posta’yı müşterileriyle paylaştı ve kripto dünyasında yeni bir tedirginliğin kapısını araladı.

Genesis’in geçici CEO’su Derar İslim Çarşamba sabahı müşterilere gönderdiği bir mektupta, şirketinin kredi verme biriminin para çekme işlemlerini dondurmasının günler değil “haftalar” içinde çözülebileceğini söyledi.

Likidite kriziyle ilgili zor koşulların ortasında, Genesis trading Çarşamba günü gerçekleşen güncelleme ile müşterilerine bir açıklama yaptı. Şirketin geçici CEO’su Derar Islim, Genesis müşterilerine gönderdiği bir e-postada, para çekme işleminin durdurulmasının günler yerine ‘haftalar’ alabileceğini söyledi ve yatırımcılar arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Daha önce, Genesis’in Gemini borsası kullanıcılarına yaklaşık 900 milyon dolar borcu olduğu bildirilmişti. Genel olarak, birçok şirketin FTX fonlarıyla bağlantılı olduğu düşünüldüğünde durum karmaşıklaşıyor.

Ek Süre

Genesis, müşterilerine gönderdiği son e-postada likidite sorununun çözülmesinin ek zaman alabileceğini belirtti. E-postada Genesis’in müşterilerine karşı mümkün olduğunca şeffaf olmaya kararlı olduğu belirtildi. Ayrıca, danışmanların yardımıyla sorunu çözme çabalarının devam ettiği belirtildi.

Genesis Trading, Sam Bankman-Fried kripto şirketindeki önemli likidite sıkışıklığı haberlerinin ardından para çekme işlemlerini durdurduğu için FTX çöküşünün yaralarını sert bir biçimde hissetmiş gibi görünüyor.

Konu ile ilgili, Derar İslim şunu söyledi:

Genesis, ileriye dönük bir yola ulaşmanın günler yerine haftalar alacağını öngörüyor.

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