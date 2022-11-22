Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Son Dakika: Justin Sun Kripto Paraları Yükselten Müjdeyi Verdi!

Yine Sun ve yine heyecan verici bir açıklama. Diğer gibi içi boş mu çıkacak? WSJ raporu Tron kurucusu ve ortaklarının ciddi olduğunu söylüyor.
17:34
22 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tron kurucusu Sun daha önce de FTX satışıyla alakalı ilgilendiğini söylemiş ancak SBF ile görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştı. Bugün yayınlanan WSJ raporuna göre Sun şirketin varlıklarını satın almakla ilgileniyor. Bu durum iflas sürecindeki şirketin alacaklılarına ödemelerini kolaylaştırabilir. Bitcoin fiyatı bu gelişmeyle bir miktar toparlandı.

Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Justin Sun, ortaklarının Sam Bankman-Fried’in çökmüş FTX imparatorluğundan potansiyel varlık alımlarını değerlendirdiklerini söyledi.

“Her türlü anlaşmaya açığız. Bence tüm seçenekler masada. Şu anda varlıkları tek tek değerlendiriyoruz, ancak anladığım kadarıyla zaten bu tür bir iflas prosedürü içinde oldukları için süreç uzun olacak.”

Justin Sun kripto ağı Tron’u kurdu ve Huobi Global dijital varlık borsasına danışmanlık yapıyor. FTX ile görüşmeler için “şu anda ekibimiz Bahamalar’da” diyen Sun, daha sonra bunun hem Tron hem de Huobi temsilcilerine atıfta bulunduğunu açıkladı. Kısa süre önce Huobi borsasının büyük hissedarı olan kurucusu varlıklarını Sun’a satmıştı. Başlangıçta Sun bunu yalanlasa da haftalar önce bu gerçek ortaya çıktı.

FTX ve Kripto Paralar

Hali hazırda FTX’in elinde müşterilerine ve yatırımcılarına ödemesi gereken bakiyeyi karşılayacak kadar varlık bulunmuyor. Sun ve ortakları tarafından bunların bir kısmı alınsa bile bu durum zararın tamamen bitmesi anlamına gelmeyecek. Üstelik iflas sürecinin başlamasının ardından varlıkların satışı zaman alacak. Aylardır Celsius ve Voyager varlıklarının satış süreci devam ediyor. Şimdilik Binance ve Ripple dahil birçok şirket FTX’in varlıklarını satın alma konusunu değerlendiriyor.

Bu varlıkların önemli kısmını şirketin elindeki kripto paralar oluşturuyor ve Bahamalar’daki SBF halen şirkette resmi bir görevi olmamasına rağmen milyar dolarlık anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Justin Sun’un “ekibimiz Bahamalar’da” açıklamasını da bu açıdan değerlendirmeliyiz. FTX’in bölüm 11 iflas sürecini yöneten yeni CEO’su ise Bahamalar’a dilekçe göndererek tek bir iflas davası olması gerektiğini ve bu sürecin ABD tarafından yürütülmesini istediklerini yazdı. Şimdilik SBF, ABD’ye iade edilmedi ve FTX Global’in iflas süreci Bahamalar tarafından yürütülmeye devam ediyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme: Kripto Paraları Kurtarmak İçin Binance CEO’su Harekete Geçti!
Sıcak Gelişme: Kripto Paraları Kurtarmak İçin Binance CEO’su Harekete Geçti!
Para Çekme İşlemlerini Durdurmuştu! Dev Kripto Para Borsasından Yeni Açıklama Geldi!
Para Çekme İşlemlerini Durdurmuştu! Dev Kripto Para Borsasından Yeni Açıklama Geldi!
Yer Yerinden Oynayacak! Binance, Orasının Talebini Geri Çevirdi!
Yer Yerinden Oynayacak! Binance, Orasının Talebini Geri Çevirdi!
Son Dakika: Kripto Paralar Hızla Düşüyor! Biraz Önce Kötü Haber Geldi!
Son Dakika: Kripto Paralar Hızla Düşüyor! Biraz Önce Kötü Haber Geldi!
Sıcak Gelişme: ABD’den 4 Trilyonluk Şirkete Büyük Uyarı! Durumu Kötüleştirmeyin!
Sıcak Gelişme: ABD’den 4 Trilyonluk Şirkete Büyük Uyarı! Durumu Kötüleştirmeyin!
DOGE, SOL, SHIB, AVAX, LUNA ve CEEK Yorum ve Fiyat Analizi!
DOGE, SOL, SHIB, AVAX, LUNA ve CEEK Yorum ve Fiyat Analizi!
Sıcak Gelişme: Kripto’da 575 Milyon Dolarlık Yeni Çiftlik Bank Vakası: ABD Harekete Geçti!
Sıcak Gelişme: Kripto’da 575 Milyon Dolarlık Yeni Çiftlik Bank Vakası: ABD Harekete Geçti!
Eski SEC Başkanı: Bu Kripto Para Şirketleri Daha Güvenli!
Eski SEC Başkanı: Bu Kripto Para Şirketleri Daha Güvenli!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Güncel NFT Haberleri
Sosyal Medya Platformu Instagram’dan NFT Hamlesi; Influencerlar İle Anlaşıyor!
Gas Ücreti Nedir ve Niye Yükselir?
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022