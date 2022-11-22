Yine Sun ve yine heyecan verici bir açıklama. Diğer gibi içi boş mu çıkacak? WSJ raporu Tron kurucusu ve ortaklarının ciddi olduğunu söylüyor.

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Tron kurucusu Sun daha önce de FTX satışıyla alakalı ilgilendiğini söylemiş ancak SBF ile görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştı. Bugün yayınlanan WSJ raporuna göre Sun şirketin varlıklarını satın almakla ilgileniyor. Bu durum iflas sürecindeki şirketin alacaklılarına ödemelerini kolaylaştırabilir. Bitcoin fiyatı bu gelişmeyle bir miktar toparlandı.

Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Justin Sun, ortaklarının Sam Bankman-Fried’in çökmüş FTX imparatorluğundan potansiyel varlık alımlarını değerlendirdiklerini söyledi.

“Her türlü anlaşmaya açığız. Bence tüm seçenekler masada. Şu anda varlıkları tek tek değerlendiriyoruz, ancak anladığım kadarıyla zaten bu tür bir iflas prosedürü içinde oldukları için süreç uzun olacak.”

Justin Sun kripto ağı Tron’u kurdu ve Huobi Global dijital varlık borsasına danışmanlık yapıyor. FTX ile görüşmeler için “şu anda ekibimiz Bahamalar’da” diyen Sun, daha sonra bunun hem Tron hem de Huobi temsilcilerine atıfta bulunduğunu açıkladı. Kısa süre önce Huobi borsasının büyük hissedarı olan kurucusu varlıklarını Sun’a satmıştı. Başlangıçta Sun bunu yalanlasa da haftalar önce bu gerçek ortaya çıktı.

FTX ve Kripto Paralar

Hali hazırda FTX’in elinde müşterilerine ve yatırımcılarına ödemesi gereken bakiyeyi karşılayacak kadar varlık bulunmuyor. Sun ve ortakları tarafından bunların bir kısmı alınsa bile bu durum zararın tamamen bitmesi anlamına gelmeyecek. Üstelik iflas sürecinin başlamasının ardından varlıkların satışı zaman alacak. Aylardır Celsius ve Voyager varlıklarının satış süreci devam ediyor. Şimdilik Binance ve Ripple dahil birçok şirket FTX’in varlıklarını satın alma konusunu değerlendiriyor.

Bu varlıkların önemli kısmını şirketin elindeki kripto paralar oluşturuyor ve Bahamalar’daki SBF halen şirkette resmi bir görevi olmamasına rağmen milyar dolarlık anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Justin Sun’un “ekibimiz Bahamalar’da” açıklamasını da bu açıdan değerlendirmeliyiz. FTX’in bölüm 11 iflas sürecini yöneten yeni CEO’su ise Bahamalar’a dilekçe göndererek tek bir iflas davası olması gerektiğini ve bu sürecin ABD tarafından yürütülmesini istediklerini yazdı. Şimdilik SBF, ABD’ye iade edilmedi ve FTX Global’in iflas süreci Bahamalar tarafından yürütülmeye devam ediyor.