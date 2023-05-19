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Kaynaklara göre Janet Yellen banka CEO’larına daha fazla birleşmenin gerekli olabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili iki kişinin CNN’e verdiği bilgiye göre, Perşembe günü büyük bankaların CEO’larıyla bir araya gelen Hazine Bakanı Janet Yellen, yöneticilere sektör krizden çıkmaya devam ederken daha fazla banka birleşmesinin gerekli olabileceğini söyledi.

Yellen Bankalarla Buluştu

Yellen’in yorumları, ilericilerin endişelerine ve yönetimin kurumsal yoğunlaşmaya yönelik kendi incelemelerine rağmen Biden yetkililerinin banka birleşmeleri fikrine ısınmaya başladığına dair daha fazla bilgi veriyor olabilir.

Bir dizi banka iflası, hisse senedi fiyatlarının düşmesi ve bölgesel ve orta ölçekli bankaların iş modeline ilişkin endişelerin damgasını vurduğu 2008’den bu yana yaşanan en kötü bankacılık krizi, düzenleyici bir yeniden düşünmeyi zorunlu kıldı. Elbette düzenleyiciler, istikrarı bozan banka iflasları yerine güçlü bankaların zayıf bankaları devraldığı şirket birleşmelerini tercih ediyor.

Raymond James Washington politika analisti Ed Mills’e göre konsolidasyon kaçınılmaz. İlerici tepkilerin ise Catch-22’ye tabii olduğunu söylüyor.

Bu çerçevede Yellen Perşembe günü Washington’da JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, Citigroup CEO’su Jane Fraser ve Banka Politikası Enstitüsü’nün diğer yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride Yellen’ın bankacılık stresine değindiği, ABD bankacılık sisteminin gücünü ve sağlamlığını teyit ettiği ve bankacılara liderlikleri ve destekleri için teşekkür ettiği kaydedildi. Ancak bu bildiride banka birleşmelerinin görüşüldüğünden bahsedilmedi.

Ancak CNN’e konuşan kaynaklar, Yellen’ın banka CEO’larıyla yaptığı toplantıda banka birleşmelerinin ele alındığını söyledi. Konuya aşina bir kişi, Yellen’in mevcut ortamda banka birleşmeleri olabileceğini söyleyen ABD’li düzenleyicilerin sözlerini yinelediğini söyledi.

Söz konusu kaynağa göre Yellen ayrıca, ülkenin çeşitli büyüklükteki kurumları içeren bankacılık sisteminin son olayların ardından sağlam bir temel üzerinde olduğuna dair güvenini de ifade etti.

Biden yönetimi, düzenleyicilerin JetBlue’nun Spirit’i devralmasını, Microsoft’un video oyunu yayıncısı Activision Blizzard’ı 69 milyar dolara satın almasını ve diğer büyük birleşmeleri engellemek için harekete geçmesiyle kurumsal yoğunlaşmayı azaltmaya çalıştı.

Yine de bu ayın başlarında düzenleyiciler, ülkenin en büyük bankası JPMorgan Chase’in ABD tarihinde batan ikinci en büyük banka olan First Republic’in büyük bir kısmını satın almasına izin verdi. Rekabetçi bir ihale sürecinin ardından gelen ve sistemi istikrara kavuşturmayı amaçlayan bu anlaşma, bazı ilericilerin sert eleştirilerine neden oldu.

Massachusetts Demokrat Senatörü Elizabeth Warren CNN’e verdiği demeçte şunu belirtti:

Burada olan şey, bir banka yetersiz düzenlendiği ve başarısız olmaya başladığı için federal hükümet JPMorgan Chase’in daha da büyümesine yardımcı oldu. Bugün her şey uçarken iyi görünebilir, ancak nihayetinde bu dev bankalardan biri, JPMorgan Chase, tökezlemeye başlarsa, çizgide olacak olanlar Amerikan vergi mükellefleridir.

Yatırımcılar Tedirgin ve Korkulu

Yellen bu hafta Reuters ile yaptığı bir söyleşide, bölgesel ve orta ölçekli bankacılık sektöründe belirli ölçüde konsolidasyonun gerçekleşebileceğini söyledi.

Yellen Reuters’e verdiği demeçte şunları söyledi:

Bu, daha fazla birleşme göreceğimiz bir ortam olabilir ve biliyorsunuz, eğer gerçekleşirse, düzenleyicilerin buna açık olacağını düşündüğüm bir şey.

Vekil Michael Hsu, bu hafta başında milletvekillerine, kurumunun banka birleşmelerini hızla değerlendirmeye istekli olacağını söyledi.

Hsu, Senato Bankacılık Komitesi’ne verdiği demeçte, Para Birimi Denetçisi Ofisi’nin birleşme tekliflerini değerlendirirken açık fikirli olmaya ve başvurular üzerinde zamanında hareket etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Raymond James analisti Mills, yatırımcıların potansiyel yeni düzenlemeler, artan mevduat maliyetleri ve son banka iflaslarından sonra hissedarların silinip gitmesi gibi endişeler nedeniyle bölgesel bankacılık sektöründen uzak durduğunu söyledi.

Mills’in açıklaması ise şu şekilde oldu:

Kimse kahraman olmak istemez. Çok az ya da hiç uyarı olmadan, bazı bankalar sektördeki en iyi kredi verenlerden sıfıra indi. Bu durum yatırımcıları oldukça ürküttü.

Kripto Paralar ve Bankalar

Geçtiğimiz 10 Mart’a döndüğümüzde çok kritik bir gelişme yaşanmıştı. Kripto destekçisi bir banka olarak dikkat çeken ünlü Amerikan bankası Silicon Valley Bank bu tarihte iflas etmişti.

Yaşanan bu olay, kripto paralarda büyük bir tedirginlik ortamı yaratmış ve aynı gün içerisinde inanılmaz bir fiyat düşüşü gerçekleşmişti. Aynı günün ilerleyen saatlerinde konu ile ilgili Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD hükümetinin 2008 mali krizi sırasında diğer finans kuruluşlarına yaptığı gibi Silikon Vadisi Bankası’nı kurtarmayacağını söylemişti.

Bunun yanı sıra düzenleyicilerin batan bankada parası olan kişi ve işletmelerin tamamının kurtarılmasını sağlamak için çalıştığını da belirtmişti.

Bu durumun ardından kripto paralarda gözle görülür bir yükseliş başlamış ve onu geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana görülmeyen 30.000 dolar seviyesinin üstüne taşımıştı.

Bu duruma katkı sağlayan durumlardan bir tanesi ise yatırımcılardan gelen güvenli liman çağrısı olmuştu. Bankalardan parasını kurtaran insanların ilk sığındıkları durak olan altın ve gümüşün yanı sıra Bitcoin’in de adının anılmaya başlaması fiyatın hızlı yükselişinde büyük bir pay sahibi olmuştu.

Yaşanılabilecek banka birleşmeleri ve yaratılacak mali sürekliliğin Bitcoin üzerinde nasıl bir etki göstereceği ise zamanla ortaya çıkacakmış gibi görünüyor.