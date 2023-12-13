Son Dakika: İşte Beklenen Müjde, Fed Akşamı Kripto Rahatlayabilir, Peki Neden?

Kripto para yatırımcıları için makro cephede Cuma günü işler pek yolunda gitmedi. Ancak şimdi puslu hava dağılıyor. Saatler sonra Fed faiz kararı ve uzun vadeli faiz beklentileri açıklanacak. Dün gelen enflasyon verisi yatırımcıları bir miktar rahatlatmıştı. Bugün gelen veriler ise yükselişin öncü sinyali olabilir.

Kripto Paralar Yükselebilir

Kasım ayında petrol fiyatındaki dalgalanma nedeniyle enflasyon beklenenden bir miktar yavaş düştü. Ancak birkaç dakika önce gelen ABD Tüketici Enflasyonu verisi son derece önemli. Yıllıkta ÜFE’nin yüzde 1’e gerilemesi bekleniyordu fakat bu 0,9 olarak açıklandı. Çekirdek ÜFE ise %2,2 beklentiye karşın %2 geldi. Önceki ay açıklanan %2,4’e göre çekirdek enflasyondaki bu dişe dokunur düşüş önümüzdeki ayın tüketici enflasyonunu da olumlu etkileyecek.

BTC son güzel verileri pek umursamasa da enflasyon düşmeye devam ediyor. Son gelen ÜFE verisiyle Ocak ayında gelecek Aralık enflasyon verisinin de olumlu olacağını tahmin etmek zor değil. Eğer saatler son açıklanacak faiz beklentileri korkulduğu kadar kötü olmaz ve Powell aşırı şahin duruştan uzaklaşırsa kripto için yükseliş devam edebilir.

Sonuç olarak ÜFE verisi enflasyondaki düşüşü yansıttığı için makro cephedeki baskının kriptoyu orta vadede daha fazla aşağı çekemeyebileceğini söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.