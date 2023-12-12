Son Dakika: İşte ABD Enflasyon Verisi Açıklandı, Kripto, Bitcoin Ne Olacak?

Bu haftanın en önemli gelişmelerinden biri ABD enflasyon verisiydi ve Bitcoin fiyatı yoğun gündemden kar satışları gördü. Fed’in enflasyonla mücadele noktasında başarısının devam edip etmediğini gösterecek veri oldukça kritik. Öyle ki yarın yapılacak açıklamaların da tonunu belirleme potansiyeli var.

ABD Enflasyon Verisi

ABD hisse senedi piyasalarının açılmasından 1 saat önce enflasyon verisi geldi. Çift haneye dayandıktan sonra istikrarlı biçimde gerileyen enflasyon risk piyasalarındaki iştahı da artırdı. Özellikle önceki gelen verilerdeki olumlu düşüş önümüzdeki yıl daha fazla faiz indirim yapılabileceği beklentisini oluşturdu.

Şimdi Cuma günü gelen güçlü istihdam verilerinin ardından enflasyondaki güncel durum çok daha önemli hale geldi. Ayrıca yarın Fed faiz kararıyla birlikte üyelerin 3 yıllık faiz beklentisi de nokta grafiğiyle açıklanacağı için heyecan halen dorukta.

Enflasyon cephesinde beklentiler ve açıklanan veriler şöyleydi;

Yıllık Enflasyon Açıklanan: %3,1 (Beklenti: %3,1 Önceki: %3,2)

Yıllık Çekirdek Enflasyon Açıklanan: %4 (Beklenti: %4 Önceki: %4)

Gelen veri kripto paraların lehine ve Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 42.000 doları aşmak üzere.

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