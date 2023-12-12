Ekonomi

Son Dakika: İşte ABD Enflasyon Verisi Açıklandı, Kripto, Bitcoin Ne Olacak?

Özet

  • Fed toplantısından önce enflasyon verisi son derece önemliydi ve beklenti altı gelmesi gerekiyordu.
  • Yıllık Enflasyon Açıklanan: %3,1 (Beklenti: %3,1 Önceki: %3,2)
  • Yıllık Çekirdek Enflasyon Açıklanan: %4 (Beklenti: %4 Önceki: %4)
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bu haftanın en önemli gelişmelerinden biri ABD enflasyon verisiydi ve Bitcoin fiyatı yoğun gündemden kar satışları gördü. Fed’in enflasyonla mücadele noktasında başarısının devam edip etmediğini gösterecek veri oldukça kritik. Öyle ki yarın yapılacak açıklamaların da tonunu belirleme potansiyeli var.

ABD Enflasyon Verisi

ABD hisse senedi piyasalarının açılmasından 1 saat önce enflasyon verisi geldi. Çift haneye dayandıktan sonra istikrarlı biçimde gerileyen enflasyon risk piyasalarındaki iştahı da artırdı. Özellikle önceki gelen verilerdeki olumlu düşüş önümüzdeki yıl daha fazla faiz indirim yapılabileceği beklentisini oluşturdu.

Ekim dahil önceki enflasyon verileri

Şimdi Cuma günü gelen güçlü istihdam verilerinin ardından enflasyondaki güncel durum çok daha önemli hale geldi. Ayrıca yarın Fed faiz kararıyla birlikte üyelerin 3 yıllık faiz beklentisi de nokta grafiğiyle açıklanacağı için heyecan halen dorukta.

Enflasyon cephesinde beklentiler ve açıklanan veriler şöyleydi;

  • Yıllık Enflasyon Açıklanan: %3,1 (Beklenti: %3,1 Önceki: %3,2)
  • Yıllık Çekirdek Enflasyon Açıklanan: %4 (Beklenti: %4 Önceki: %4)

Gelen veri kripto paraların lehine ve Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 42.000 doları aşmak üzere.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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