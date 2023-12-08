Ekonomi

Son Dakika: Haftanın En Önemli 3 Verisi Açıklandı! Kripto, Altın, Dolar ve BTC’ye Dikkat

Özet

  • Tarım Dışı İstihdam Açıklanan:199K (Beklenti: 183K Önceki: 150K)
  • İşsizlik Oranı Açıklanan:%3,7 (Beklenti: %3,9 Önceki: %3,9)
  • Ortalama Kazançlar Açıklanan: %4 Önceki: %4,1
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Önümüzdeki hafta makro cephede çok daha yoğun günler göreceğiz ve bu haftanın en kritik günü de bugündü. ABD cephesinde gelen verilerin risk piyasaları (hisse senetleri, kripto paralar) üzerindeki sonuçlarını uzun süredir yaşayarak görüyoruz. Bugün de istihdamdan ücret artışlarına kadar birçok önemli veri açıklandı. Peki verilerin ardından beklenti ne yönde?

Ekonomik Veriler Açıklandı

ABD cephesinde gelecek verilerle bugünün son derece kritik olduğunu Cumartesi sabah yaptığımız haftalık değerlendirmede duyurmuştuk. Bugün Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik ve Ücret Artışları verisi piyasalara yön veriyor. Önceki veriler son derece olumluydu ve önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısında faiz artışının pas geçileceği kesinleşmişti.

Geçtiğimiz gün gelen ADP verisi istihdamda gevşemeyi teyit ediyordu. Aynı zamanda yine bu hafta gelen JOLTS verisi de açık iş pozisyonlarındaki düşüşü net biçimde yansıttı. Fed istihdam ve ücret artışlarında gevşemenin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Enflasyonla mücadele için bu verilerin beklenti altı gelmesi gerekiyor.

  • Tarım Dışı İstihdam Açıklanan:199K (Beklenti: 183K Önceki: 150K)
  • İşsizlik Oranı Açıklanan:%3,7 (Beklenti: %3,9 Önceki: %3,9)
  • Ortalama Kazançlar Açıklanan:%4 (Beklenti: %4 Önceki: %4,1)

Gelen veriler Bitcoin, hisse senetleri ve altın aleyhineydi. Dolar endeksinin artışı ve kriptoda bir miktar düşüş muhtemel. Özellikle Fed toplantısı öncesinde verilerin kötü gelmesi yatırımcı tedirginliğini artırabilir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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