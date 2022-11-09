Kripto para piyasası makroekonomik belirsizlikle uğraşırken, karabasan gibi ortaya çıkan yeni kriz endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

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Kripto para piyasası makroekonomik belirsizlikle uğraşırken, karabasan gibi ortaya çıkan yeni kriz endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Şeffaflık Vurgusu!

Dünyanın en büyük üçüncü kripto para borsasında sürpriz bir şekilde meydana gelen kriz, küresel çapta gündemlere oturdu. Terra kabusunun yaralarını sarmaya çalışan piyasa yeni bir kriz ile karşı karşıya. FTX’in iflas ve alım sürecindeki gelişmeler merakla beklenirken, FTX TR’den önemli duyuru geldi. Borsa şu açıklamayı yaptı:

Değerli kullanıcılarımız, Binance ile FTX ve FTX TR’nin alım sürecine ilişkin görüşmeler başlamıştır. Süreç ile ilgili yeni gelişmeler olduğunda sizlerle şeffaf bir şekilde paylaşacağız.

FTX TR, borsanın alım satım işlemlerine izin verdiğini fakat genel merkezin politikasına uygun olarak kripto varlık ve Türk lirası çekimini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Haberin ayrıntıları geliyor..!