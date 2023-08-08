Kripto paraların önemli bir bölümünü temsil eden Stablecoinler bugüne kadar en tartışmalı konulardan biri oldu. ABD bu konuda denetimi büyük ölçüde Fed’e vermek istiyor. Ancak henüz kapsamlı kurallar yürürlüğe girmedi. Temsilciler Meclisi komitelerinde onaylanan taslaklara rağmen Senato ve Biden onayına ihtiyaç var.

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Fed Kripto Para Açıklaması

Federal Rezerv Kurulu Salı günü, denetlediği bankalardaki yeni faaliyetleri denetleme programı hakkında ek bilgi verdi. Yeni faaliyetler arasında müşterilere bankacılık hizmetleri sunmak için banka dışı kuruluşlarla karmaşık, teknoloji odaklı ortaklıklar; kripto varlıklar ve blockchain teknolojisini içeren faaliyetler yer alıyor.

Fed şunları yazdı;

“Yeni faaliyetler denetim programının amacı, bankacılık sisteminin güvenliğini ve sağlamlığını sağlamak için riskleri tanıyıp uygun şekilde ele alırken finansal inovasyonun faydalarını teşvik etmektir. Program, Federal Rezerv’in mevcut denetim süreçlerine entegre edilecek ve program uzmanları, yeni faaliyetlerde bulunan bankaları denetlemek için mevcut denetim ekipleriyle birlikte çalışacak. Ayrıca Salı günü Kurul, Federal Rezerv tarafından denetlenen bir devlet bankasının belirli dolar token veya stablecoin faaliyetlerinde bulunmadan önce izlemesi gereken süreç hakkında ek bilgiler sağladı. Bugünkü duyurular, finansal hizmetler ve ilgili teknolojiler gelişmeye devam ederken Federal Rezerv’in tüm taraflar için daha fazla netlik yaratmaya yönelik devam eden çalışmalarının bir parçasıdır.”

Bu duyurular, Kurul’un Ocak ayında yaptığı ve belirli faaliyetler üzerindeki sınırlamalara açıklık getiren politika açıklamasına dayanıyor. O günlerde federal bir denetçiye sahip bankalar için eşit bir rekabet alanının teşvik edileceği söylenmişti. Fed’in son adımı stablecoinleri kucaklarken düzenlemelere dair umutları da artırıyor ve kripto piyasası için pozitiftir.