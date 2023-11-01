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Son Dakika: Fed Öncesi Kritik Veriler Geldi, Kripto Paraları Volatilite Bekliyor

Özet

  • JOLTS verisi beklenti üstü açıklandı. Bu daha fazla açık iş pozisyonu olduğunu ve istihdamın gücünü gösteriyor.
  • ISM PMI verisi daralmaya işaret ediyor ve kripto için iyi.
  • Akşam Powell'ın istihdam ve ekonomik büyümeye dair yapacağı yorumlar önemli olacak.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:16
1 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı birkaç dakika içinde 35.000 doları aştıktan sonra yeniden 34.500 dolar seviyesine geriledi. Önemli veriler açıklandı ve bu veriler akşam açıklanacak olan faiz kararı ve Powell açıklamaları için dikkate değer. Peki son durum ne? Güncel veriler bize ne anlatıyor?

İçerik Rehberi

Fed ve Açıklanan ABD Verileri

Öğlen ADP verisi beklenti üstü gelmiş ve istihdamın gücü vurgulanmıştı. Bu durum Tarım Dışı İstihdam verisinin de güçlü gelebileceğini gösteriyordu. Diğer taraftan birkaç dakika önce JOLTS verisi de açıklandı. Açık iş pozisyonlarının sayısı beklenti üstü arttı ve önceki 9,497M üzerinde 9,553M olarak açıklandı. Beklenti düşüş yönünde 9,250M bölgesindeydi.

Son gelen veriler ABD cephesinde istihdamın güçlü kaldığını gösteriyor. Powell enflasyonla mücadele için bu alanda gevşemenin öneminden son zamanlarda birçok kez bahsetti.

PMI verileri de dakikalar önce açıklandı. ISM PMI verisi 48,3 tahmine rağmen 46,7 oranında geldi. Bu durum ekonomideki büyümenin yavaşlıyor olabileceğini gösteriyor. Akşam Powell tarafından yapılacak açıklamalarda ekonomik büyüme ve istihdama dair uyarılar, söylemler kritik öneme sahip olacak.

Fed’in bu akşam faiz artırımı yapması beklenmese de Aralık toplantısı ve 2024 yılında faizlerin indirileceği döneme dair bazı sinyaller alınması bekleniyor. Fed faiz artışı yapmasa da oranları beklenenden uzun süre zirvede tutarak ekonomiyi baskılama niyetinde. Bu da önümüzdeki yılın ikinci çeyrek başında beklenen indirimlerin üçüncü çeyrek başına ötelenmesine neden oluyor.

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