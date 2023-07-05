Kripto para piyasası, son dönemlerde yaşanan güncel gelişmelerin etkisiyle hareketli bir sürece bir girdi. Bir yandan FED‘in Temmuz ayı faiz kararına ilişkin çeşitli tahminler ve spekülasyonlar yapılırken bir yandan da piyasalarda gözler FED’in Haziran ayı toplantısının tutanaklarındaydı. FED Haziran ayı toplantısının tutanakları az önce açıklandı.
İçerik Rehberi
FED, Haziran ayı toplantısında politika faizi sabit bıraksa da FED Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında ekonomideki gidişata ve enflasyonun seyrine göre yılın ilerleyen aylarda faiz artırımı yapılabileceğine yönelik sinyaller vermesi kafalarda soru işaret yarattı.
FED‘in faiz kararı ve BlackRock gibi dev varlık yönetimi şirketlerinin ardı ardına yaptığı spot Bitcoin ETF’i başvurularının da piyasalarda yarattığı etkiyle birlikte kripto para piyasası Haziran ayında hareketli bir süreç geçirdi. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite Haziran ayına kıyasla nispeten düşük seviyelerde seyrederken piyasalarda gözler FED’in az önce açıklanan Haziran ayı toplantısının tutanaklarına çevrildi. Tutanaklar az önce açıklandı.
FED‘in az önce açıklanan Haziran ayı toplantısının tutanaklarında, neredeyse tüm yetkililerin yılın ilerleyen aylarında daha fazla faiz artırımı yapılacağını beklediği ifade edildi. Toplantı tutanaklarından öne çıkan detaylar ise şu şekilde:
Tutanaklarda, neredeyse tüm yetkililerin yılın ilerleyen aylarında ek faiz artırımı beklediği dikkatlerden kaçmadı. Toplantı öncesi faiz artışı ihtimalinin güçlenmesi durumuna dikkat çeken pek çok uzman isim ve analist, faiz artışlarının ve parasal sıkılaştırma politikalarının devam etmesi durumunda lider kripto para birimi Bitcoin‘de ve kripto para piyasasında yeni düşüşlerin gerçekleşebileceğini öne sürerek kripto para yatırımcılarını uyardı.