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  •   Son Dakika: FED Haziran Tutanakları Açıklandı! Bitcoin’de Yeni Düşüş Kapıda mı?

Son Dakika: FED Haziran Tutanakları Açıklandı! Bitcoin’de Yeni Düşüş Kapıda mı?

Özet

  • FED'in Haziran ayı toplantısının tutanakları az önce açıklandı.
  • Tutanaklarda yer alan ifadelere göre Haziran ayında neredeyse tüm yetkililer, faizlerin sabit tutulmasını tercih etse de tutanaklarda yılın ilerleyen ayları için faiz artışı sinyalleri verildi.
  • Ancak tutanaklarda, neredeyse tüm yetkililerin yılın ilerleyen ayları için daha fazla faiz artışı beklediği ifade edildi.
  • Piyasa etkisi: Negatif
21:32
5 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, son dönemlerde yaşanan güncel gelişmelerin etkisiyle hareketli bir sürece bir girdi. Bir yandan FED‘in Temmuz ayı faiz kararına ilişkin çeşitli tahminler ve spekülasyonlar yapılırken bir yandan da piyasalarda gözler FED’in Haziran ayı toplantısının tutanaklarındaydı. FED Haziran ayı toplantısının tutanakları az önce açıklandı.

FED’in Faiz Kararı Ne Olacak?

FED, Haziran ayı toplantısında politika faizi sabit bıraksa da FED Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında ekonomideki gidişata ve enflasyonun seyrine göre yılın ilerleyen aylarda faiz artırımı yapılabileceğine yönelik sinyaller vermesi kafalarda soru işaret yarattı.

FED‘in faiz kararı ve BlackRock gibi dev varlık yönetimi şirketlerinin ardı ardına yaptığı spot Bitcoin ETF’i başvurularının da piyasalarda yarattığı etkiyle birlikte kripto para piyasası Haziran ayında hareketli bir süreç geçirdi. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite Haziran ayına kıyasla nispeten düşük seviyelerde seyrederken piyasalarda gözler FED’in az önce açıklanan Haziran ayı toplantısının tutanaklarına çevrildi. Tutanaklar az önce açıklandı.

FED Haziran Toplantısının Tutanakları Açıklandı

FED‘in az önce açıklanan Haziran ayı toplantısının tutanaklarında, neredeyse tüm yetkililerin yılın ilerleyen aylarında daha fazla faiz artırımı yapılacağını beklediği ifade edildi. Toplantı tutanaklarından öne çıkan detaylar ise şu şekilde:

  •  Neredeyse tüm yetkililer Haziran toplantısında faizlerin sabit tutulmasını tercih etti.
  • Bazı yetkililer Haziran toplantısında 25 baz puanlık artışı tercih etti.
  • Yetkililer GSYİH’nin son çeyreklerde dirençli olduğunu, 2023’ün geri kalanında durgun olacağını söyledi.
  • Çekirdek enflasyon yıl başından bu yana sürekli bir düşüş göstermedi.
  • Çalışanlar hala bu yılın ilerleyen dönemlerinde hafif bir resesyon ve ardından orta hızda toparlanma görüyor.
  • Neredeyse tüm yetkililer 20223 yılında daha fazla faiz artışı bekliyor.
  • Bazı yetkililer faiz artırımını destekledi ancak faiz artırımlarında bir duraklamaya razı oldu.

Kripto Para Piyasası Nasıl Etkilenecek?

Tutanaklarda, neredeyse tüm yetkililerin yılın ilerleyen aylarında ek faiz artırımı beklediği dikkatlerden kaçmadı. Toplantı öncesi faiz artışı ihtimalinin güçlenmesi durumuna dikkat çeken pek çok uzman isim ve analist, faiz artışlarının ve parasal sıkılaştırma politikalarının devam etmesi durumunda lider kripto para birimi Bitcoin‘de ve kripto para piyasasında yeni düşüşlerin gerçekleşebileceğini öne sürerek kripto para yatırımcılarını uyardı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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