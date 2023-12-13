Son Dakika: Fed Faiz Kararını Açıkladı Tüm Detaylar

Kripto para yatırımcıları için heyecan dolu bekleyiş nihayete erdi ve uzun süredir bu kadar merak edilen bir toplantı olmamıştı. Cuma günü gelen can sıkan enflasyon verisinin ardından Fed faiz kararını açıkladı. Bu toplantıyı önemli kılan en önemli faktör üyelerin uzun vadeli faiz beklentilerinin de duyurulacak olmasıydı.

Fed Faiz Kararını Açıkladı

Ocak ayına kadar kripto paraların önünde makro cephede ciddi negatiflik tetikleyebilecek başka bir gelişme böylece kalmadı. 10 Ocak spot Bitcoin ETF onay beklentisinin de desteğiyle kriptoda yükseliş başlayabilir. Fakat burada dikkat edilecek husus yaklaşık yarım saat sonra Fed Başkanı Powell tarafından verilecek mesajlar olacak. Eğer Powell aşırı şahin bir duruş benimser ve önümüzdeki yıl yapılacak indirimlerle ilgili 100bp+ beklentisini baltalarsa kısa süreli düşüş şaşırtıcı olmayacak.

Fed faiz kararı ve uzun vadeli hedeflere dair detaylar şöyle;

Fed faizleri sabit bıraktı.

Fed: Tahvil alımlarını önceden planlandığı gibi azaltmaya devam edecek.

FOMC medyan 2024 işsizlik tahmini değişmeyerek %4,1’de kaldı.

FOMC medyan tahmini, faiz oranlarının 2025’te %3,6, 2026’da %2,9 olacağını göstermektedir.

Fed: Oybirliği ile karar aldık.

Fed: Ekonomik büyüme 3. çeyrekteki güçlü hızına göre yavaşladı.

Fed: Enflasyon geçtiğimiz yıl azaldı, ancak yüksek seyretmeye devam ediyor.

FOMC medyan tahmini 2024 yılında 75 baz puanlık faiz indirimi ile %4,6’ya inileceğini gösteriyor.

Fed: İhtiyaç duyulan ilave sıkılaştırmanın kapsamını değerlendireceğiz.

FOMC medyan 2024 PCE ve çekirdek PCE tahminleri %2,4’e geriledi.

Fed Yetkililerinin 2026 sonu için medyan Fed faiz oranı görüşü %2,9 (önceki %2,9).

Fed Yetkililerinin 2025 sonu için medyan Fed faiz oranı görüşü %3,6 (önceki %3,9).

Fed yetkililerinin 2024 sonunda Fed faizine ilişkin medyan görüşü, mevcut %5,4 politika faizine kıyasla %4,6’dır.

Fed swap, Fed kararı öncesi 115bp’ye kıyasla 2024 için 130bp indirimli.

Hiçbir politika yapıcı, 2024 sonu politika faizini mevcut seviyenin üzerinde görmemektedir.

Fed projeksiyonlarına göre 19 yetkiliden 8’i politika faizini 2024 medyanının üzerinde, 5’i ise altında görüyor.

Fed politika yapıcıları, Eylül tahminlerine kıyasla 2024 yılında daha zayıf GSYH büyümesi ve aynı işsizlik oranı öngörüyor.

Fed yetkilileri enflasyonu 2024 yılında %2,4 olarak görmekte, 2026 yılında ise %2 hedefine döneceğini öngörmektedir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.