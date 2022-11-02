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Merakla beklenen Fed faiz kararı saat 21:00’da açıklandı. Kripto paralar kararın ardından hareketlendi. Beklenti faizlerin 75bp artırılması yönündeydi. Bugün yapılan açıklama kripto paraları direkt olarak etkiliyor. Peki yatırımcıların bundan sonra ne yapması gerekiyor. Fed tarafından yapılan açıklamaların kritik detayları neler?

Fed Faiz Kararı

Saat 21:00’da Fed planlandığı üzre faiz kararını açıkladı. Toplantı öncesinde 3 ihtimal değerlendiriliyordu. 50bp ve altında bir artış fiyatın yükselişine 100bp ve üzerinde faiz artışı ise büyük bir düşüşe sebep olacaktı. Fed bugün faizleri 75bp oranında artırdı.

Faizler beklendiği üzere 75bp artırıldı.

Faiz artışlarının hızını belirlerken, kümülatif sıkılaşmayı, politika gecikmelerini ve ekonomik, finansal gelişmeleri göz önünde bulunduracağız.

Enflasyonu %2’ye geri döndürecek yeterli derecede kısıtlayıcı bir politika duruşu elde etmek için faiz artışlarının gerekli olacağına inanıyoruz.

Ukrayna’daki savaş, enflasyon üzerine yukarı yönlü ilave baskı yaparak ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiliyor.

Karar oybirliğiyle alındı.

Faiz artışları “yeterince kısıtlayıcı olana” kadar devam edecek.

“yeterince kısıtlayıcı olana” kadar devam edecek. Fed Swapları Aralık ayında 75bp faiz artışı ihtimalini düşürüyor.

Fed Kararı ve Bitcoin (BTC)

WSJ tarafından sızdırılan haber bir üyenin hızlı faiz artışlarına artık karışı çıktığıyla ilgiliydi. Ancak bugün oybirliği ile kararın alındığını öğrendik. Piyasaya pozitiflik paylaşan bu sızıntının boşa çıkması üzücü. Bitcoin her Fed akşamı olduğu gibi ani iniş çıkışlar yaşadı ve yüksek kaldıraçlı pozisyonlar tasfiye edildi. Bitcoin şimdilik olumlu görünümünü sürdürüyor. Saat 21:30’da Powell tarafından yapılacak açıklamalar son derece önemli.

Fed önümüzdeki toplantıda şubat ayı için faiz artış hızını yavaşlatma konusunu ele alabilir. Peş peşe 4’üncü kez 75bp faiz artışı yapan Fed artık yavaşlama vaktinin geldiğinin sinyallerini veriyor. Eğer üyeler de önümüzdeki hafta bunu destekler nitelikte açıklamalar yaparsa kripto paraların yükseldiğini görebiliriz. Bundan sonraki kritik gelişme 10 Kasım enflasyon verisi olacak. Eğer düşmemiş bir enflasyon görürsek önümüzdeki toplantıda da 75bp beklentisinin fiyatlandığını ve kriptonun erdiğini görebiliriz.