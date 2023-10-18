Son Dakika: Fed Faiz Açıklamaları ve Kripto Paralar

Bitcoin fiyatının önünde iki yol var. Ya Fed faiz artırımlarını kesim yumuşak açıklamalar yapacak. Ya da SEC’in ETF onayı gelecek. Bu ikisinden biri olmadan yıl sonuna kadar fiyatların 32.000 doları aşması pek mümkün görünmüyor. 1 Kasım Fed toplantısı öncesinde Waller önemli açıklamalarda bulundu. Peki artırımlara dair neler söyledi?

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Fed Faiz Açıklaması ve Kripto

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 28.300 dolarlık direnç alanının üzerinde bulunuyor. Kral kripto para biriminin daha fazla artış için 28.500 dolar üzeri haftalık kapanışlara ihtiyacı var. ETH haberi hızlı bir yükselişe neden olsa da 7 dakika içinde bunun yalanlanması kazançları hızla sildi. Şimdi gözler 1 Kasım toplantısında açıklanacak faiz kararında.

Piyasa bu toplantıda da faizlerin sabit bırakılmasını bekliyor. Nitekim önden yüklemeli faizler uzun süredir artırıldığı için piyasada etkisini tam biçimde görmek isteyen üyeler var. Fakat 1 faiz artışının daha olabileceğine dair açıklamalar endişe verici. Bu durum faiz indirim takviminin sürekli olarak ötelenmesine neden oluyor. İlk çeyrekte indirim bekleyen yatırımcılar şimdi Haziran hatta 2024 Eylül ayına kadar beklentisini öteledi.

Waller yazı hazırlandığı sırada devam eden konuşmasında şunları söyledi;

“Daha faiz artışı gerekip gerekmediğini izleyip göreceğiz. Ekonomi gevşerse Fed’in beklemek için daha fazla alanı olur. Konut, hizmet enflasyonunun yeniden canlanması endişe verici. Enflasyonun %2,5’e indiğini görseydik, Taylor Kuralı bize faizleri düşürmemizi söylerdi. Enflasyonun 6-12 ay için nasıl ilerleyeceğini görmemiz ve ardından faiz indirimlerini düşünmemiz gerekiyor. Halen 1 faiz artışı planımız var, olup olmayacağı veya ne zaman olacağını veriler belirleyecek.”

Bu ton önümüzdeki toplantıda artırım olmasa da Fed’in şahin duruşundan taviz vermeyeceğini yani kripto üzerindeki baskının süreceğini gösteriyor. Reuters anketine katılan 111 ekonomistin 90’ı, Fed’in 1 Kasım’da faiz oranını %5,25-%5,50 aralığında tutacağını söyledi. Katılımcıların 91’i Fed‘in faiz indirimi için en az 2024 ikinci çeyreğe kadar bekleyeceğini düşünüyor.