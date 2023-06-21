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ABD Fed Başkanı Powell yaklaşık 36 dakikadır 6 aylık rapor için ifade veriyor ve kriptoyu ilgilendiren açıklamalar yaptı. Kripto paralarla ilgili iki kritik yasa daha önce duyurduğumuz gibi Temmuz ayında çıkacak. Fed başkanı yaptığı açıklamayla Bitcoin fiyatının 29.500 doların üstüne çıkmasını sağladı.

Bitcoin Yükseliyor

Powell stablecoinleri para birimi olarak gördüklerini ve Fed’in bu konudaki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Fed başkanının açıklamasının ardından BTC 29.500 dolara ulaştı ve yazı hazırlandığı sırada yükselişini sürdürüyor. Artık taşlar yerine oturuyor. Kripto para piyasalarına trilyon dolarlık devlerin 15 günde aniden girme niyeti beyan etmesi ve bu açıklamalar. Evet muhtemelen Bitcoin’in emtia olarak tanındığı ve stablecoinlerin yasallaştığı günlere doğru gidiyoruz.

Temmuz ayında Temsilciler Meclisinin stablecoin tasarısını oylayacağını zaten söylemiştik. Muhtemelen 11 Temmuz gibi oylama yapılacak ve yeni oluşturulan birim Fed denetiminde stablecoinleri kontrol edecek. Bu senaryoda kripto paralar üzerindeki Tether FUD’ı gibi olumsuzlukların ortadan kalktığını görebiliriz. Daha da önemlisi tüm bu hamleler kripto para piyasalarındaki likiditeyi yukarı çekecek cinsten ve piyasaları yükseltebilir.

Powell ekonomiye dair şunları söyledi;

“Son dönemde yaşanan olumsuzluklar bankalar için uygun denetim ve kurallara duyulan ihtiyacı yansıtıyor. Enflasyonu düşürmek için işgücü piyasasında yumuşama gerekecek. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya verilere odaklanarak vereceğiz. Parasal sıkılaşmanın bazı etkilerini görüyoruz. Kısıtlamanın enflasyon üzerindeki etkilerini görmek zaman alacaktır. Neredeyse tüm üyeler yıl sonuna kadar faiz oranlarının bir miktar artırılmasının uygun olacağını düşünüyor. Sıkılaşan kredi koşullarının ekonomik faaliyet, işe alımlar ve enflasyon üzerinde etki oluşturması muhtemel. Fakat boyutu belirsizliğini koruyor. Kripto paralar varlık sınıfı olarak kalıcı olma gücüne sahip görünüyor. Bireyler için olan CBDC’yi desteklemeyeceğiz.”

Kripto Para Yasaları Geliyor

ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, dijital varlıkların bir menkul kıymetten bir emtiaya geçmesi için daha net bir yol ve stablecoinler için kapsamlı bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan mevzuatı Temmuz ayında oylayacak.

Dijital varlıklar için yeni kurallar hazırlayan bir ABD kongre komitesi, Temmuz ayının ikinci haftasında önerilen iki yeni yasayı tartışmayı ve muhtemelen ilerletmeyi planlıyor. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry bugün kripto varlıkların menkul kıymet yatırımlarından daha düşük raporlama ve düzenleme gerekliliklerine sahip emtialara geçişi için daha belirgin bir yol yaratacak mevzuatın tartışılması, değiştirilmesi ve muhtemelen ilerletilmesi ve diğer piyasa yapısıyla ilgili hükümler üzerine bir oturum düzenlemeyi planladığını söyledi.

McHenry ve Temsilciler Meclisi Tarım Komitesi’nin Cumhuriyetçi başkanı Glenn Thompson tarafından hazırlanan mevzuatın