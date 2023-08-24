Kripto para piyasaları uzun süredir devam eden tarihte eşine az rastlanır Fed sıkılaşmasının etkisi altında ciddi kayıplar yaşadı. Faizleri önemli ölçüde artıran Fed %9 civarına yükselen enflasyonla mücadeleye hızlı başladı. Diğer taraftan %4’ün altına düşen enflasyon son faiz oranın artına geriledi. Fed’den Harker şimdi piyasalara ve güncel görünüme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Fed Açıklamaları Son Dakika

Bitcoin, Altın, Dolar, Türk Lirası ve diğer yatırım araçları Fed’in politikasından büyük ölçüde etkileniyor. Artık faiz tavanına yaklaştığına inanılan Fed önümüzdeki ay son kararını verecek. Faiz tavanı beklentisi bir yana son gelen veriler enflasyonda yeniden yükselişin başlamış olabileceğini söylüyor. Bu da piyasadaki yine artmaya başlayan iyimserliğin sert bir tokat daha yiyebileceğini gösteriyor.

Eğer Fed daha fazla sıkılaşma ve sıkı para politikasının zirvesinde daha fazla zaman geçirme konusunda kararlı adımlar atarsa bu Bitcoin, Altın ve Türk Lirası için negatif sonuçlar doğurabilir. Harker yazı hazırlandığı sıra konuşmasını sürdürüyor ve açıklamalarının önemli satır başları şunlar;