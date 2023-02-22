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  •   Son Dakika: Fed Açıklamaları! FOMC Tutanakları Ne Zaman? Kripto Paralar Ne Olacak?

Son Dakika: Fed Açıklamaları! FOMC Tutanakları Ne Zaman? Kripto Paralar Ne Olacak?

Bullard tarafından yapılan açıklamalar son derece önemli. Kripto paralar nereye gidiyor?
15:30
22 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları bugün yine diken üstünde ve son 14 aydır da öyle. Yükselen enflasyon kripto paraları büyük ölçüde etkiledi. Bitcoin fiyatının ATH seviyesinden düşmesine neden olan ve ilk günlerinde ciddiye alınmayan enflasyon yaklaşık 14 aydır risk piyasalarını baskılamaya devam ediyor. Fed artık yolun sonunda mı?

Fed Açıklaması Son Dakika

Fed üyesi Bullard yazı hazırlandığı sırada kripto para piyasalarını da yakından ilgilendiren bazı önemli açıklamalarda bulundu. Dün konut satışları beklentilerin çok altındaydı ve bu bize ekonomideki daralmayı gösteriyor. Konut satışlarındaki agresif düşüş vatandaşların para harcamaya istekli olmadığını gösterir. Harcama olmazsa üretim yavaşlamalı ve ekonomi durulmalı. Ancak yine gelen PMI verileri bize ekonomide büyümenin başladığını söylüyordu. Özetle gelen sinyaller çok karışık ve resesyonun öncü sinyali olan konut satışlarındaki azalma enflasyonu olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden son verilerin ardından gelen Fed açıklamaları yakından izlenmeli. Peki Bullard şu dakikalarda neler söylüyor?

“Önümüzde kısa bir yol var. Benim projeksiyonuma göre faizler %5,375’e ulaşacak. 2023’te enflasyonu düşürmemiz gerekiyor. Halen güçlü bir işgücü piyasasına sahipken enflasyonu düşürebileceğimizi düşünmüyorum. Piyasalar 2023 yılında resesyon riskini abartıyor olabilir. Bu yıl enflasyonun düşmesiyle birlikte orta derecede yavaş bir büyüme öngörüyorum. Fed’in riski enflasyonun düşmemesi ya da yeniden hızlanması. Bu nedenle Fed’in şimdi keskin davranması ve enflasyonu bu yıl kontrol altına alması gerekiyor. Şu anda finansal stres görmüyoruz.”

St. Louis Fed Başkanı James Bullard

Fed/FOMC Tutanakları Ne Zaman?

Son toplantıya dair detayları içeren FOMC veya Fed Tutanakları bugün akşam 22:00’da yayınlanacak. Ancak son gelen veriler güçlü istihdam, düşük konut satışı ve yüksek PMI yani ekonomide toparlanmaya işaret ediyor. Öte yandan enflasyondaki düşüş hızı yavaşladı. Resesyon beklentileri gevşerken enflasyondaki düşüş de hız kesti. Fed’in işi gittikçe zorlaşıyor ve önünde iki yol var. Ya aşırı sıkılaşma riskini göze alarak faiz artışlarına devam edecek. Ya da enflasyonla mücadelesine zarar verme pahasına Mart ayından sonra faiz artışlarını durdurduğunu açıklayacak.

  • Fed aşırı sıkılaşma riskini göze alacak. Önceki birçok toplantıda Fed başkanı bu riskin farkında olduklarını ve aşırı sıkılaşma görürlerse buna müdahale edecek araçlara sahip olduklarını söyledi. Yani aşırı sıkılaşma, enflasyonla mücadelenin sekteye uğratılmasından daha az tehlikeli görülüyor ve kolay çözülebilir. O halde faiz artışlarının devam etme ihtimali yüksek.
  • Bullard tavan faiz için %5,37’yi hedefliyor bu Aralık ayında açıklanan tavan beklentisi %5,1’in Mart ayında yukarı yönlü revize edilebileceğine işaret eder. Kripto paralar kısa vadede bunu olumsuz fiyatlayabilir.
  • Fed artık yolun sonuna geldi. Bullard dahil birçok isim bunu kabul ediyor ve enflasyonla faiz neredeyse eşitlenecek. Tek sorun enflasyondaki düşüş sıfırlanıp yükseliş başlar mı? Bunu da 14 Mart tarihinde gelecek enflasyon verisinde göreceğiz. Peki önceden tahmin etmenin yolu yok mu? Elbette var Cuma günü açıklanacak PCE verisinin enflasyon için öncü gösterge olduğunu Pazar günü söylemiştik.

Sonuç olarak akşam gelecek FOMC Tutanaklarında, Powell tarafından değinilmeyen detayların olması ihtimali var ve bu son derece kritiktir. İkinci olarak Cuma günü gelecek olan PCE verisi enflasyona dair bize fikir verecek Bitcoin birkaç haftalık yörüngesini muhtemelen buna göre çizecek. Üçüncü ve son olarak bu veriler gelirken Fed üyelerinin açıklamalarını yakından izlemeliyiz.

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