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Son DAKİKA! Fed Açıklamaları Başladı! Kripto Paralara Dikkat!

Fed üyelerinden kritik açıklamalar geliyor. Kripto para yatırımcıları son derece heyecanlı.
20:51
9 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 17.300 doların üzerinde tutunuyor ancak volatilite daha da artabilir. Yarın 17:00’da Fed Başkanı Powell konuşacak ancak yazı hazırlandığı sırada Fed üyesi Daly geleceğe dair kritik bazı açıklamalarda bulunuyor. Bunlar yarın Powell tarafından yapılacak açıklamaların öncü sinyalleri olabilir.

Kripto Paralar Son Dakika

Fed üyesi Daly yazı hazırlandığı sırada ekonominin güncel görünümüne dair önemli açıklamalar yapıyor. Fed bugüne kadar faiz kararlarının çoğunu oy birliği ile aldığı için her üyenin bakış açısı son derece önemli. Ve daha da önemlisi Daly güncel durumu değerlendiren şeyler söylüyor. Yani önceki açıklamaların farklı versiyonları yerine 2023 stratejilerini yansıtabilecek bazı ipuçları da veriyor.

“ABD ekonomisindeki yavaşlamanın devam etmesini bekliyorum. İlk çeyrekte güçlü iş piyasasının yavaşlamaya devam etmesini ve enflasyonun düşmesini bekliyorum. Benim görüşlerim ekonomik projeksiyonların özetiyle çok tutarlı. Genel enflasyon düşüyor, ancak çoğunlukla enerji ve mallarda. Çekirdek hizmet enflasyonu henüz Fed’in istediği gibi düşmedi. Konut hariç temel hizmetler enflasyonu düşme eğilimi göstermiyor.  Enflasyonun bazı yönlerinde daha fazla kalıcılık görüyorum ve düşmesi zor. En büyük risk enflasyon beklentilerinin yükselmesi olacaktır. Fed politika yapıcıları arasında enflasyonun daha önce düşünülenden daha kalıcı olduğu konusunda bir fikir birliği var. Ücretlerdeki düşüşler yavaşlayan işgücü piyasası ile uyumlu. İşgücü arzı ve talebi daha dengeli hale geliyor. Fed bir aylık verilere dayanarak zafer ilan etmemeli.”

Ayrıca Daly şunları söyledi;

“25 ve 50bp artış, ikisi de önümüzdeki toplantıda masada olacak. Fakat şimdilik 50 baz puanlık bir faiz artışını olası görmüyorum, henüz TÜFE verilerini bile görmedim. TÜFE’de konut dışı çekirdek hizmetlere dikkat ediyorum. Gelen ücret verileri bana hizmet enflasyonunun yavaşladığına dair umut veriyor.”

Diğer Fed üyesi Bostic ise şunları söyledi;

“Hizmet enflasyonu sorun olarak mal enflasyonunu geçti. Hizmet enflasyonunun kalıcı olma olasılığını görüyorum. Ücretlerin nihai mal fiyatlarını yönlendirdiğini düşünmüyorum. Enflasyonun bu yıl %3’e düşmesini bekliyorum”

Kripto Paralar Ne Olacak?

Daly tarafından yapılan 50bp halen masada açıklaması Bitcoin’in anlık bir düşüş yaşamasına neden olsa da fiyat yükselmeye devam ediyor. Bu olumlu çünkü enflasyona dair beklenti düşüş yönlü olduğu için 50bp tehdidinin ciddiye alınmaması normal karşılanabilir. Eğer yarın 17:00’da Powell da benzer şekilde ekonominin kendi istedikleri yöne gittiğini söylerse bu kripto paralar için daha fazla yükseliş anlamına gelebilir.

Kripto para yatırımcıları heyecanla Powell tarafından yapılan açıklamalara odaklanacak. Powell tarafından piyasadaki iyimserliği baltalayacak aşırı şahin açıklamaların gelmediği senaryoda da Perşembe gününe kadar beklentiyle gelen yükselişin sürdüğünü göreceğiz. Enflasyonun da beklenti altı geldiği senaryoda Bitcoin için 18.000 dolar üzerindeki hedeflerden söz edilebilir.

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