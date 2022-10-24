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Son Dakika! Devasa Borsa Bu 2 Altcoin’i Listeledi! Fiyatlar Artıyor!

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, önde gelen borsalardan Robinhood yeni altcoin listelemelerine devam ediyor. 
15:54
24 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, önde gelen borsalardan Robinhood yeni altcoin listelemelerine devam ediyor.

Robinhood; Aave (AAVE) ve Tezos’u (XTZ) Listeledi

Robinhood bugün yaptığı duyuruda platformunda, Aave (AAVE) ve Tezos’u (XTZ) listelediğini duyurdu. Son dönemde kripto para sektörünün en popüler platformlarından biri haline gelen olan Robinhood, kullanıcılarını heyecanlandırmaya devam ediyor. XTZ ve AAVE‘yi listeleyen borsa, temkinli bir şekilde büyümeye devam ediyor. Dogecoin‘in (DOGE) arzının yüzde 30’una sahip olmasıyla gündemden düşmeyen Robinhood, birçok projenin listelenmeyi hedeflediği bir platform oldu.

SHIB topluluğunun dilekçe kampanyası sonrası bu isteğe cevap veren borsa, meme coin’i listelemeye karar vermişti. SHIB, listeleme sonrası büyük oranda değer kazanmıştı. Robinhood borsasında an itibariyle sadece Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cah, Ethereum Clasic,  Litecoin, Bitcoin SV, Dogecoin, Shiba Inu, Polygon, Solana, Compound, Ftx Token, Ripple ve Cardano mevcut. Robinhood’un listeleme haberlerinin ardından  XTZ ve AAVE’nin yüzde 3’lük bir artış kaydetti. Altcoin’lerin fiyatı yatırımcı ilgisi sayesinde ilerleyen zamanlarda ivme kazanabilir.  Uzmanlara göre, ayı piyasasında Bitcoin ve altcoin’ler olumlu haberlere istenilen düzeyde tepki vermiyor.

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