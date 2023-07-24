Bitcoin (BTC) birkaç dakika önce uzun bir aranın ardından tekrar 28.861 dolar seviyesine kadar düştü. Peki ama neden? Altcoinleri olumsuz etkileyen son düşüş bugün öğleden sonra ivme kazandı. Fiyatın 28.800 dolar bölgesine kadar inmesi birkaç gündür beklediğimiz ve uyarılarda bulunduğumuz bir hareketti.

İçerik Rehberi 1 Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

2 gün sonra Çarşamba akşamı Fed faiz kararını açıklayacak. Burada Fed’in şahin duruşunu sürdürmesi ve 25bp artış yapması bekleniyor. Daha kötüsü Powell daha fazla sıkılaşma gerektiğinden bahsedebilir. İstihdam verileri istenen seviyede değil ve güçlü kalıyor. Diğer taraftan ücret artışları can sıkıcı noktadadır. Tüm bunlar Çarşamba akşamı risk piyasalarının bombalanacağını düşünen yatırımcıların satış yapmasına neden oldu. Zaten günlerdir bunun sinyali de geliyordu.

Kral kripto para birimi düşük volatilite döneminden eski günlerine dönüyor. Ancak yine tersi yöne giderek bunu yapıyor. Önümüzdeki saatlerde 28.500 ve 28.000 dolar seviyelerinin yeniden test edilmesi altcoinlerde daha büyük kayıplara neden olabilir. Şimdilik önümüzdeki aylarda belirginleşmesi beklenen resesyon ve Fed’in aşırı sıkılaşmaya devam stratejisi satıcıların temel motivasyonunu oluşturuyor. Üstelik ETF onayları için önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine kadar müjdeli haber beklenmiyor.