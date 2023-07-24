  • CoinTürk
  •   Son Dakika: Bitcoin 29.000 Doların Altında! Kripto Paraların Düşüş Sebebi Bu!

Son Dakika: Bitcoin 29.000 Doların Altında! Kripto Paraların Düşüş Sebebi Bu!

Özet

  • Bitcoin fiyatı beklenen 28.800 dolar testini gerçekleştirdi.
  • Şimdilik destekten dönmüş görünüyor ancak satıcılar pes etmiş değil.
  • Yaklaşan Fed toplantısı negatif hissiyatın temelini oluşturuyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
18:20
24 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) birkaç dakika önce uzun bir aranın ardından tekrar 28.861 dolar seviyesine kadar düştü. Peki ama neden? Altcoinleri olumsuz etkileyen son düşüş bugün öğleden sonra ivme kazandı. Fiyatın 28.800 dolar bölgesine kadar inmesi birkaç gündür beklediğimiz ve uyarılarda bulunduğumuz bir hareketti.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

2 gün sonra Çarşamba akşamı Fed faiz kararını açıklayacak. Burada Fed’in şahin duruşunu sürdürmesi ve 25bp artış yapması bekleniyor. Daha kötüsü Powell daha fazla sıkılaşma gerektiğinden bahsedebilir. İstihdam verileri istenen seviyede değil ve güçlü kalıyor. Diğer taraftan ücret artışları can sıkıcı noktadadır. Tüm bunlar Çarşamba akşamı risk piyasalarının bombalanacağını düşünen yatırımcıların satış yapmasına neden oldu. Zaten günlerdir bunun sinyali de geliyordu.

Kral kripto para birimi düşük volatilite döneminden eski günlerine dönüyor. Ancak yine tersi yöne giderek bunu yapıyor. Önümüzdeki saatlerde 28.500 ve 28.000 dolar seviyelerinin yeniden test edilmesi altcoinlerde daha büyük kayıplara neden olabilir. Şimdilik önümüzdeki aylarda belirginleşmesi beklenen resesyon ve Fed’in aşırı sıkılaşmaya devam stratejisi satıcıların temel motivasyonunu oluşturuyor. Üstelik ETF onayları için önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine kadar müjdeli haber beklenmiyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Tek Tek Fiyat Hedefleri! Bitcoin (BTC) Düşüşü Ne Kadar Sürer?
Tek Tek Fiyat Hedefleri! Bitcoin (BTC) Düşüşü Ne Kadar Sürer?
İngiliz Halı Perakendecisi Flooring Hut Bitcoin’e Yatırım Yapıyor
İngiliz Halı Perakendecisi Flooring Hut Bitcoin’e Yatırım Yapıyor
Bitcoin (BTC), Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Bitcoin (BTC), Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Bitcoin İçin Flaş Uyarı! Zamanında Yaptığı Uyarılarla Tanınan Analist Onlara Dikkat Çekti!
Bitcoin İçin Flaş Uyarı! Zamanında Yaptığı Uyarılarla Tanınan Analist Onlara Dikkat Çekti!
Bitcoin Ağında 800.000’inci Blok: Yeni Bir Dönüm Noktası
Bitcoin Ağında 800.000’inci Blok: Yeni Bir Dönüm Noktası
Bitcoin’de (BTC) Fiyat Geleceği! BTC’de Olası Fiyat Yönü Tahminleri!
Bitcoin’de (BTC) Fiyat Geleceği! BTC’de Olası Fiyat Yönü Tahminleri!
Son Dakika: Bitcoin (BTC) 29.000 Doların Altına Düştü!
Son Dakika: Bitcoin (BTC) 29.000 Doların Altına Düştü!
Bitcoin Düşer mi Yükselir mi? Almalı mı Satmalı mı? Analist Rakam Vererek Açıkladı!
Bitcoin Düşer mi Yükselir mi? Almalı mı Satmalı mı? Analist Rakam Vererek Açıkladı!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023