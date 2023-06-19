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Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.000 doların üstüne çıktı. Bitcoin hakimiyeti de zirve yaptı. Bu heyecan verici çünkü kritik bir eşik geçilmiş oldu. BTCD bu bölgeden %73’e kadar yükselişini sürdürebilir. Bu süreçte BTC yükselirken altcoinlerin daha zayıf kalması beklenir.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

BlackRock başvurusu şirketin büyüklüğü nedeniyle yatırımcıların ETF onay beklentisini zirveye çıkardı. Ayrıca Binance US faaliyetlerine SEC ile anlaştığı için dava sürecinde devam edecek. En kötüyü fiyatlayan piyasa şimdi diriliyor gibi görünüyor.

Fiyat 27.080 dolar seviyesine dokunduktan sonra kar satışları geldi. Ancak hem vadeli hem spot tarafta gelen yoğun alımlar yükselişe neden olmuştu. Yani ilerleyen saatlerde Bitcoin’in 27.000 dolar üstünde tutunmak için daha fazla çaba gösterdiğini görebiliriz. Diğer taraftan 15 dakikalık mumlarda 700 doları aşan makaslar görmeye başladık. Bu da heyecan verici, volatilitenin artıyor olması piyasadan uzaklaşan yatırımcıları geri çekebilir.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Son BTC toparlanmasıyla birlikte kral kripto para birimi 784 günün ardından tekrar BTCD tarafında zirveye oturdu. Bitcoin piyasa hakimiyetinin %50’yi aşmış olması geçmişteki hareketlere bakarsak %73 seviyesine kadar hareketin devam edebileceğini gösteriyoruz. Bu da BTC fiyatı yükselirken altcoinlerin daha fazla baskı görmesi anlamına gelebilir. Bitcoin geçmişte hep BTCD artışıyla güçlenirken altcoinleri ezdi fakat boğa sezonuna gelindiğinde %38 seviyesine gevşeyen BTCD altcoinlerde tarihi zirvelere de kapı araladı.

Buna göre Bitcoin fiyatıyla birlikte hakimiyetin yükselmesi uzun vadede altcoinler için pozitif olsa da kısa vadede yatay veya aşağı yönlü hareketin devamı anlamına gelir. Bazı istisnalar, aşırı satış bölgesinde olan altcoinler geleceği satın almak isteyen yüksek riske aç yatırımcılar nedeniyle istisna yükselişler yaşayabilir.

Yükselişin sebebinin BlackRock haberi olması motivasyonu ekstra artırıyor. Kurumsal şirketlerin yeniden kripto para piyasalarına giriş yapmasını sağlayabilecek bu hamle uzun vadede çok büyük sonuçlar doğurabilir. Özellikle ABD’de Bitcoin’in meşrulaşması ve yasal zemine oturması için siyasi, ekonomik gücü yüksek bir şirketin bu işe girişmesi gerekiyordu. Bu şirketler arasında en iyisi BlackRock’tı ve kriptoya girmeye resmen karar verdiler. Fed’in faiz indirimiyle birlikte hızlı para kazanmak isteyen nitelikli yatırımcıların da kriptoya gireceğini düşündükleri için bu adımı atmış olabilirler.

Yakında diğer trilyon dolarlık varlık yönetim şirketi Fidelity’nin de Spot Bitcoin ETF için başvuru yapması bekleniyor.