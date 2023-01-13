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  •   Son Dakika! Binance’tan Kritik Terra Classic (LUNC) Duyurusu! İşte Ayrıntılar!

Son Dakika! Binance’tan Kritik Terra Classic (LUNC) Duyurusu! İşte Ayrıntılar!

Terra Classic (LUNC) topluluğu token'ın fiyatını yeni zirvelere taşımak için büyük çaba sergilerken, özellikle bazı kripto para borsalarından büyük destek görüyor. 
12:16
13 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu token’ın fiyatını yeni zirvelere taşımak için büyük çaba sergilerken, özellikle bazı kripto para borsalarından büyük destek görüyor.

Binance, Terra Classic Güncellemesini Destekleyecek!

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası olan Binance, Terra Classic (LUNC) ağ yükseltmesini destekleyeceğini duyurdu. Terra Classic (LUNC) ağ yükseltmesi 14 ocak’ta TSİ 06.50’de gerçekleşecek. Terra Classic (LUNC) ağı üzerinden LUNC, USTC ve ANC için para yatırma ve çekme işlemleri yaklaşık olarak 14 Ocak TSİ 05:50’den itibaren askıya alınacak.  Binance Terra Classic  ağı için para yatırma ve çekme işlemlerini yeniden açacağını ve kullanıcıları bir sonraki duyuruda bilgilendireceğini açıkladı.

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