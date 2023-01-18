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İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, özellikle Avrupa’da büyümeye devam ediyor.

Binance, Polonya’dan Lisans Aldı!

Avrupa Birliği, regülasyon yasasını onaylamak için gün sayarken Binance, Litvanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerden lisans almayı başarmıştı. Binance, bugün yaptığı açıklamada Polonya‘dan da lisans aldığını duyurdu. Borsa, bu lisans sayesinde ülkede kripto para takası ve saklama hizmetleri sunabileceğini söyledi. Merkezi borsalarda başlayan kriz sonrasında ve özellikle FTX krizi nedeniyle, AB ülkeleri kendi topraklarında böylesi bir krizin yaşanmaması için önlemler almaya devam ediyor. Binance, ülkedeki varlığını güçlendirdiğini duyurmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Borsa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Binance’in önceliği, müşterilere mümkün olan en iyi ve en güvenli deneyimi sunmaktır. Polonya’daki Binance kullanıcıları için artık Binance Polonya sp. z oo var. Polonya hükümetinin regülasyon sürecine yönelik girişimlerini de memnuniyetle karşılıyoruz. Küresel çapta düzenleyicilerle birlikte çalışarak, yenilik ve ilerlemeyi geliştirmeye devam ederken kullanıcıları korunmasını hedefliyoruz. Binance olarak güvenlik sistemlerimizi geliştirmeye ve sektördeki en katı KYC gerekliliklerini takip etmeye devam ederek tüm kullanıcılarımızın güvenliğini artırmayı hedefliyoruz.

AB’de Regülasyon Yasası, Nisan’a Ertelendi

Bloomberg’in haberine göre, Avrupa Birliği’nin dönüm noktası niteliğindeki kripto para düzenlemesi olan ‘Kripto Varlık Piyasaları’nın (MiCA) Avrupa Parlamentosu’ndaki oylama süreci Nisan ayına ertelendi. Önde gelen bir AB Parlamentosu sözcüsü Bloomberg’a verdiği demeçte, gecikmenin “teknik” olduğunu ve büyük olasılıkla yaklaşık 400 sayfalık dosyanın 24 resmi diline çevrilmesindeki sorunlardan kaynaklandığını söyledi. Daha önce 2022 yılı sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen Genel Kurul’daki oylama da çeviri sorunları nedeniyle Kasım ayında Şubat ayına ertelenmişti. MiCA, kripto sektörünü denetleyen AB merkezli ilk resmi adım olacak. Kripto para piyasası net bir düzenleme olmadığı için ”Vahşi Batı” olarak nitelendiriliyor. Yasa, sektörü ve piyasaya katı kurallar getirmeyi hedefliyor. En önemlisi, MiCA, AB’de kripto hizmetleri sunan lisans firmaları için yeni kurallar koyarken, stablecoin ihracını düzenleyecek. Nihai oylamanın ertelenmesi nedeniyle, Avrupa mali düzenleyicilerinin uygulama kurallarının taslağını hazırlamaya başlamadan önce daha uzun süre beklemeleri gerekiyor.