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  •   Son Dakika! Binance’tan Bu Altcoin’ler İçin Kritik Duyuru: Delist!

Son Dakika! Binance’tan Bu Altcoin’ler İçin Kritik Duyuru: Delist!

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borası olan Binance'tan kritik delist açıklaması geldi.
14:09
18 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borası olan Binance’tan kritik delist açıklaması geldi.

İçerik Rehberi

İşte Tam Liste!

Binance, 24/11/2022 TSİ ile saat 06:00’da aşağıdaki marjin ticareti çiftlerini kaldıracağını duyurdu:

Çapraz Marjin Çiftleri: TRIBE/BUSD, TRIBE/USDT

İzole Marjin Çiftleri: BTCST/BTC, BTCST/USDT, GTO/BTC, GTO/USDT, MITH/BTC, PERL/BTC, PNT/BTC, REP/BTC, TRIBE/BUSD, TRIBE/USDT, XEM/BTC.

Borsa tarafından yapılan açıklamada  “21-11-21 06:00  itibarıyla Binance, BTCST/BTC, BTCST/USDT, GTO/BTC, GTO/USDT, MITH/BTC, PERL/BTC, PNT/BTC, REP/BTC, TRIBE/ BUSD, TRIBE/USDT ve XEM/BTC çiftlerini aslıya alacaktır.  2022-11-24 06:00’da Binance, kullanıcıların pozisyonlarını kapatacak, otomatik ödeme gerçekleştirecek ve BTCST/BTC, BTCST/USDT, GTO/BTC, GTO/USDT, MITH/BTC’, PERL/BTC, PNT/BTC, REP/BTC, TRIBE/BUSD, TRIBE/USDT ve XEM/BTC’de bekleyen tüm siparişleri iptal edecek.  Ardından, çapraz ve izole marj çiftlerini delist edeceğiz. Kullanıcılara, herhangi bir potansiyel kaybı önlemek için marj ticaretinin sona ermesinden önce pozisyonlarını kapatmaları şiddetle tavsiye edilir.

Portföy Marjı kullanıcılarının yukarıda bahsedilen token’ları Marj Cüzdanlarından Spot Cüzdanlarına aktarmaları ve gerekirse 24-11-2022 06:00 (UTC) tarihinden önce marj bakiyelerini doldurmaları tavsiye edilir. Kullanıcılar, yukarıda belirtilen token’ların Marj Cüzdanından çıkarılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir potansiyel tasfiyeden kaçınmak için Birleşik Bakım Teminatı Oranını (Uni-MMR) yakından izlemelidir.” ifadelerine yer verildi.

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