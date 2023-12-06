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Son Dakika: Binance Borsasındaki Altcoinden Milyon Dolarlık Müjde! Fiyat Yükseliyor

Özet

  • Worldcoin Vakfı "Wave0" adı verilen 5 milyon dolarlık hibe programını duyurdu.
  • WLD Coin haberin ardından 2,5 doları aştı.
  • 5 yıl içinde Worldcoin projesinin tam merkezsiz hale gelmesi bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatındaki artış sürerken altcoin ekipleri süreçte pozitif ayrışmanın yollarını arıyor. Bu noktada yapabilecekleri en önemli şey duyurular yayınlamak. Ortaklıklar, hibe programları, yeni ürünler, ağ geliştirmeleri ve çok daha fazlası içinde bulunduğumuz dönemde altcoinlerin fiyatını yukarı itebilir. WLD Coin ekibi de bunu yaptı.

WLD Coin Neden Artıyor?

Worldcoin protokolünün arkasındaki yapı olan Worldcoin Vakfı bugün 5 milyon dolarlık topluluk hibe programını duyurdu. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın kurucusu olduğu girişim geliştiricilere Worldcoin üzerinde uygulamalar oluşturmalarını söylüyor. Kimlik doğrulama bağlantılı uygulamalar ve çok daha fazlası Ethereum ağındaki protokolde geliştirilebilecek.

Üç farklı hibe programından yararlanmak isteyen geliştiriciler Worldcoin ve World ID’den yararlanan ürünler, gizlilik ve biyometrinin kesişimine odaklanan girişimler başlatmak durumunda. Özellikle kişisel verilerin güvenliği noktasında eleştirilen Worldcoin projesi dünyanın birçok bölgesinde düzenleyicilerin dikkatini çekti. Başta Avrupa olmak üzere farklı ülkelerde sert dava süreçleri görülebilir.

Düzenleyici riskten korunmak isteyen ekip projenin tam merkezsiz hale gelmesi için çabalıyor. Tools for Humanity’nin kurucu ortağı ve CEO’su Alex Blania şunları söylemişti;

“Beş yıl içinde Worldcoin’e ne olacağı konusunda ne Sam’in ne de benim hiçbir önemimiz kalmayacak. Bu bir süreç ve biz de bu şekilde düşünüyoruz.”

WLD Coin fiyatı haberin ardından 2,5 doların üzerine çıktı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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