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Bitcoin fiyatı kısa süre önce 26.300 doların altına düştü ve ciddi sorunlar var. ABD temerrüt anlaşması yapılabilmiş değil. Temsilciler Meclisi Üyesi Garret Graves anlaşmaya yaklaşamadıklarını söyledi. Şimdiyse ABD Hazine Bakanı Yellen konuşmaya başladı.

Altcoinler Neden Düşüyor

ABD Hazine Bakanı Yellen saat 17:00 itibariyle konuşmasına başladı ve önemli açıklamalarda bulundu. Temerrüt konusu henüz çözülebilmiş değil ve 1 Haziran tarihi yaklaştıkça piyasalar bunu olumsuz fiyatlamaya başladı.

“2011 borç tavanı olayından çıkarılan en önemli ders, hane halkı ve işletmelerin güvenini kaybedebileceği ve ekonomik performansı olumsuz etkileyebileceğidir. Olası temerrüde kadar piyasalar büyük sıkıntı yaşayacak. Kongre borç tavanını yükseltmek için harekete geçmezse Hazine ve Biden zor seçimler yapmak zorunda kalacak.”

Geçmişte yapılan anlaşmalar son dakikaya kadar nihayete ermedi. Önceki 78 borç tavanı yükseltilmesi anlaşmasına bakarsak 1 Haziran tarihine kadar anlaşmanın tamamlanması gerekiyor. Fakat ABD’li yetkililer sorunun gittikçe büyüdüğü ve gelecekte ülkenin başına daha fazla iş açacağı konusunda endişeleniyor. Aynı zamanda Cumhuriyetçiler bu süreci 2024 seçimlerinden önce siyasi propaganda aracı olarak kullanıyor.

Altcoinler Düşüyor

Beyaz Saray tarafından bu ayın başında yapılan tahmin tam bir kaos öngörüyor. Borsada %40’ın üstünde düşüş ve 8 milyon Amerikalının işsiz kalabileceğini söyleyen Biden yönetimi Cumhuriyetçileri bu tabloyla tehdit ediyor. Eğer taraflar anlaşmaya varamazsa hisse senedi piyasalarındaki %40’lık potansiyel düşüş kriptoda çarpan etkisi oluşturabilir.

Peki ABD temerrüde düşüyorsa ve mevcut finansal sistem çatırdıyorsa Bitcoin neden düşüyor? Nakamoto yıllar önce Bitcoin’i başlatırken muhtemelen sadece kazanç umuduyla ona yatırım yapacak on milyonlarca insan olacağını tahmin etmedi. Bugün kripto para piyasalarındaki yatırımcıların neredeyse tamamı burada mevcut finansal sisteme tepki olarak değil hızlı kazanç umuduyla bulunuyor. Elbette yatırımcıların buradaki felsefeden uzak oluşu onların kararlarını da etkiliyor. Eğer yatırımcıların tamamı Bitcoin’e bu pencereden bakıyorsa hisse senetleriyle birlikte BTC fiyatının da düşüyor olması şaşılacak şey değildir.

Yellen net biçimde anlaşma olana kadar piyasalarda ciddi düşüşler yaşanabileceğini söyledi. Bunu ilk defa bu kadar net ifade ediyor. Diğer taraftan ABD vatandaşlarının önemli bir kısmı son araştırmalara göre 100 doların altında birikime sahip. Faizler artıyor ve uzun vadeli ev kredilerinin maliyeti uçtu. Eğer Fed faizleri yukarı tutmaya devam eder, parasal sıkılaşma sürerse ülkenin 8 milyon ek işsiziyle birlikte çözmesi gereken çok fazla sorunu olacak.

Bitcoin fiyatındaki düşüş yazı hazırlandığı sırada altcoinlerde çarpan etkisi oluşturdu. Kral kripto para biriminin 25.275 dolar desteğini test etmesi çift haneli kayıpları beraberinde getirebilir.