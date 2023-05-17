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Son zamanlarda piyasalara çok fazla altcoin dahil oldu ve bunların arasında ciddi anlamda potansiyeli olanlar var. Aptos rakibi olarak doğan SUI Coin maalesef meme coin rallisinin yaşandığı hafta piyasaya sürüldü. Sığ likidite ve meme coin çılgınlığı onun gölgede kalmasına neden oldu. Fakat şimdi Coinbase verdiği müjdeyle onu yeniden alevlendirebilir.

Altcoin Listeleme Son Dakika

Coinbase borsası tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre SUI Coin yarın ABD’nin en büyük kripto para borsasında işlem açılacak. SUI Coin beklenen türde bir airdrop yapmadı. Kullanıcılar tokenleri makul fiyatlardan borsalar aracılığıyla satın aldı. Tahminler fiyatın 2 dolara ulaşacağı yönündeydi ve ilk hafta bunu gördük. Ancak sonrasında genel piyasa hissiyatının olumsuza dönüşü altcoinin 1 dolar bölgesine kadar gerilemesine neden oldu.

Coinbase borsası geçtiğimiz hafta SUI Coin’i yol haritasına ekledikten sonra bugün listeleme müjdesini aşağıdaki paylaşımıyla verdi.

“Coinbase, SUI ağında Sui (SUI) için destek ekleyecektir. Bu varlığı diğer ağlar üzerinden göndermeyin, aksi takdirde paranız kaybolabilir. Likidite koşullarının karşılanması halinde alım satım 18 Mayıs 2023 tarihinde 19:00’da veya sonrasında başlayacaktır. Bu varlığın yeterli arzı sağlandığında, SUI-USD işlem çiftlerimizde alım satım aşamalı olarak başlatılacaktır. SUI desteği, desteklenen bazı yargı bölgelerinde kısıtlanabilir.”

Listeleme yarın Türkiye saatiyle 19:00’da yapılacak.

SUI Coin ve Coinbase Listelemesi

Birçok kripto para borsası SUI Coin’i hali hazırda listelediği için Coinbase’in de yakında bu müjdeyi açıklaması zaten bekleniyordu. Ancak formalite gereği Coinbase onu yol haritasına ekledikten günler sonra listeleme programına alabildi. Hatırlarsanız bu ay Coinbase listelemelerinden maddi menfaat elde eden eski Coinbase yöneticisi ceza almıştı. Şirket şeffaflığı artırmak ve olası insider trading davalarından kaçınmak için böyle bir strateji izliyor.

SUI Coin piyasaya sürüldüğünde gayet düşük bir dolaşım arzına sahipti. Ancak önümüzdeki 2 yıl boyunca dolaşım arzının katladığını göreceğiz ve 0,4 dolar altındaki maliyetle alım yapan kurumsallar mevcut fiyata göre karlı satış fırsatı yakalayacak. Yatırımcıların uzun vadede artacak dolaşım arzının fiyat üzerindeki risklerini iyi ölçmeleri gerek.