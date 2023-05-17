Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Son Dakika: Beklenen Altcoin Listeleme Müjdesi Şimdi Geldi!

Son Dakika: Beklenen Altcoin Listeleme Müjdesi Şimdi Geldi!

Özet

  • SUI Coin sonunda Coinbase borsasında da listeleniyor.
  • Listeleme 18 Mayıs 19:00'da yapılacak.
  • Coinbase müjdesi fiyatı yüzde 4 artırdı.
18:57
17 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son zamanlarda piyasalara çok fazla altcoin dahil oldu ve bunların arasında ciddi anlamda potansiyeli olanlar var. Aptos rakibi olarak doğan SUI Coin maalesef meme coin rallisinin yaşandığı hafta piyasaya sürüldü. Sığ likidite ve meme coin çılgınlığı onun gölgede kalmasına neden oldu. Fakat şimdi Coinbase verdiği müjdeyle onu yeniden alevlendirebilir.

Altcoin Listeleme Son Dakika

Coinbase borsası tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre SUI Coin yarın ABD’nin en büyük kripto para borsasında işlem açılacak. SUI Coin beklenen türde bir airdrop yapmadı. Kullanıcılar tokenleri makul fiyatlardan borsalar aracılığıyla satın aldı. Tahminler fiyatın 2 dolara ulaşacağı yönündeydi ve ilk hafta bunu gördük. Ancak sonrasında genel piyasa hissiyatının olumsuza dönüşü altcoinin 1 dolar bölgesine kadar gerilemesine neden oldu.

Coinbase borsası geçtiğimiz hafta SUI Coin’i yol haritasına ekledikten sonra bugün listeleme müjdesini aşağıdaki paylaşımıyla verdi.

“Coinbase, SUI ağında Sui (SUI) için destek ekleyecektir. Bu varlığı diğer ağlar üzerinden göndermeyin, aksi takdirde paranız kaybolabilir. Likidite koşullarının karşılanması halinde alım satım 18 Mayıs 2023 tarihinde 19:00’da veya sonrasında başlayacaktır. Bu varlığın yeterli arzı sağlandığında, SUI-USD işlem çiftlerimizde alım satım aşamalı olarak başlatılacaktır. SUI desteği, desteklenen bazı yargı bölgelerinde kısıtlanabilir.”

Listeleme yarın Türkiye saatiyle 19:00’da yapılacak.

SUI Coin ve Coinbase Listelemesi

Birçok kripto para borsası SUI Coin’i hali hazırda listelediği için Coinbase’in de yakında bu müjdeyi açıklaması zaten bekleniyordu. Ancak formalite gereği Coinbase onu yol haritasına ekledikten günler sonra listeleme programına alabildi. Hatırlarsanız bu ay Coinbase listelemelerinden maddi menfaat elde eden eski Coinbase yöneticisi ceza almıştı. Şirket şeffaflığı artırmak ve olası insider trading davalarından kaçınmak için böyle bir strateji izliyor.

SUI Coin piyasaya sürüldüğünde gayet düşük bir dolaşım arzına sahipti. Ancak önümüzdeki 2 yıl boyunca dolaşım arzının katladığını göreceğiz ve 0,4 dolar altındaki maliyetle alım yapan kurumsallar mevcut fiyata göre karlı satış fırsatı yakalayacak. Yatırımcıların uzun vadede artacak dolaşım arzının fiyat üzerindeki risklerini iyi ölçmeleri gerek.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
İlgili Yazılar
Alarmlar Bu Altcoin İçin Çalıyor! Devasa Hareketlilik ve Satış Riski! Binance Borsasında!
Alarmlar Bu Altcoin İçin Çalıyor! Devasa Hareketlilik ve Satış Riski! Binance Borsasında!
1 Haziran Kripto İçin Büyük Gün! Mahkeme Onayladı!
1 Haziran Kripto İçin Büyük Gün! Mahkeme Onayladı!
Rekor Onda! Cartesi Coin Alınır Mı? Cartesi (CTSI) Coin Yorum!
Rekor Onda! Cartesi Coin Alınır Mı? Cartesi (CTSI) Coin Yorum!
Son Dakika! Bu Altcoin’e SEC Menkul Kıymet Dedi! Şimdi Açıklandı Düşüyor!
Son Dakika! Bu Altcoin’e SEC Menkul Kıymet Dedi! Şimdi Açıklandı Düşüyor!
Altcoinler Ne Zaman Patlayacak? Kripto Para Piyasaları İçin Bu Tarihi Not Edin!
Altcoinler Ne Zaman Patlayacak? Kripto Para Piyasaları İçin Bu Tarihi Not Edin!
Pişman Olmadan Görün! Philip Swift: Kripto Yatırımcısı Bunu Görmüyor!
Pişman Olmadan Görün! Philip Swift: Kripto Yatırımcısı Bunu Görmüyor!
Uzmanların Solana Coin Yorumları ve Solana Fiyat Grafiği! SOL Fiyatı ve Diğer Detaylar!
Uzmanların Solana Coin Yorumları ve Solana Fiyat Grafiği! SOL Fiyatı ve Diğer Detaylar!
Kurt Analist, Altcoin Yatırımcılarının Kaçırmaması Gereken Tarih, Altcoin ve Gelişmeleri Açıkladı!
Kurt Analist, Altcoin Yatırımcılarının Kaçırmaması Gereken Tarih, Altcoin ve Gelişmeleri Açıkladı!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023