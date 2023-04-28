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Son Dakika: Beklenen ABD Verileri Açıklandı! Kripto Paralara Etkisi Ne Olacak?

Kripto para piyasalarında merakla beklenen veri açıklandı! Bitcoin'e (BTC) etkisi ne olacak?
15:31
28 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve genel kripto para piyasalarında fiyatlamayı oldukça etkileyen ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Aylık) verisi açıklandı! İşte detaylar!

ABD Tüketim Verileri!

Lider kripto para biriminin fiyatı Amerika Birleşik Devletleri’nin verilerine ciddi etkiler vermişti. Federal Rezerv’in enflasyon verileri ve faiz oranlarını açıklaması kripto para biriminin geçtiğimiz dönemlerde fiyatında düşüşe neden olmuştu. Ayrıca tarihi verilere göre, doların güçlenmesi kripto para piyasalarında genellik düşüş eğilimine neden oldu. İşte beklenen verilerde son durum!

Kripto para piyasalarında ve genel piyasalarının merakla beklediği ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi verileri dakikalar önce açıklandı. ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksin’de (Aylık) beklenti 0.3%, önceki veri 0,3% iken şimdi yayınlanan raporlarda bu sayı beklenen gibi olup 0,3. Ayrıca yıllı veri beklenti %4,5, önceki %4,7 açıklanan ise %4,6

Kripto Paralara Etkisi!

Uzman kripto para analistleri verilerin paylaşılmasının daha öncesinde yaptıkları çeşitli açıklamalarda açıklanan verilerin beklentinin altında kalması durumunda kripto para birimi gibi riskli varlıklara pozitif yönde etki etmesi beklenirken, ABD doları için olumsuz bir durum olarak belirtiliyor. Ancak verilerin beklenti üstünde veya beklentileri karşılaması durumunda kripto para piyasalarında yukarı yönlü hareket edebileceği öne sürülüyor.

Bitcoin geçtiğimiz yıl içerisinde peş peşe düşüşlerin ardından 2023 yılı itibariyle toparlandı. Yatırımcılar adına kritik bir psikolojik seviye olan 30.000 doları aştı. Ancak yukarıda belirtilen nedenler sonrasında yeniden bu seviyenin altına geriledi. Piyasaların amiral gemisi olan Bitcoin yazı kaleme alındığında 29.227 dolar seviyesinden işlem görüyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin verileri fiyata nasıl bir etki edecek hep birlikte göreceğiz.

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