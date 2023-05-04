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Kripto para piyasası, hafta içindeki gelişmelerin etkisiyle yeniden hareketlendi. FED, dün Türkiye saati ile 21.00’da 25 baz puanlık bir faiz artışına gidildiğini açıkladı. Piyasa, faiz kararının açıklandığı saatlerde nispeten yatay seyrederken Bitcoin ise dün geceden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Öte yandan gözler Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen faiz kararıyla beraber de piyasa yeniden hareketlendi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz Kararını Açıkladı

Hafta başında piyasada gözler FED faiz kararındaydı. FED, politika faizini 25 baz puan daha arttırarak faiz artışlarına devam etti. Kripto para piyasası, faiz artışının kaydedildiği saatlerde nispeten yatay seyretti ancak lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün gece saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte yeniden 29.000 doları aştı. Öte yandan gözler Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen faiz kararıyla beraber de piyasa yeniden hareketlendi. Avrupa Merkez Bankası (ECB: Europen Central Bank), faiz oranlarını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak %3,25’e yükseltti. ECB tarafından yapılan açıklamada, enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğine yönelik bir ifade yer alırken orta vadeli %2 enflasyon hedefine de vurgu yapıldı.

Kripto Para Piyasası Yeniden Hareketlendi

Öğlen saatlerinden bu yana düşük oranlarda değer kayıpları kaydeden Bitcoin (BTC), saatler içerisinde kaydettiği bu değer kayıplarının ardından 29.300 dolar seviyelerinden 29.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde 1,19 trilyon dolar seviyelerinde.

Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de gün içinde yeniden artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.