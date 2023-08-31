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  •   Son Dakika: ABD Verileri Açıkladı! Dolar, Altın ve Kriptoyu Yakından İlgilendiriyor!

Son Dakika: ABD Verileri Açıkladı! Dolar, Altın ve Kriptoyu Yakından İlgilendiriyor!

Özet

  • ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi Beklenti: %4,2, Önceki: %4,1 ve Açıklanan: %4,2
  • İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları: Beklenti: 235K, Önceki: 230K ve Açıklanan veri: 228K
  • Açıklanan veriler kripto paralarda volatiliteye neden olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
15:32
31 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Kripto paralar giderek daha fazla yatırımcının ve finansal kurumun ilgisini çekerken, geleneksel finans piyasalarının dışındaki faktörlerin bu kripto paraların değerini nasıl etkileyebileceği merak konusu olmuştu. Özellikle ABD ekonomik verileri, kripto paralara olası etkileri açısından dikkate alınması gereken unsurlar arasında yer almaktadır. İşte dakikalar öncesinde açıklanan ABD verileri!

ABD’den Beklenen Veriler!

ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (PCE): Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi, ABD’deki enflasyonu ölçen önemli bir göstergedir. Bu endeks, tüketicilerin temel harcamalarını içerir ve Federal Rezerv’in para politikalarını şekillendirmede kullanılır. Eğer Çekirdek PCE yüksek çıkarsa, bu genellikle enflasyonun yükseldiğine işaret eder ve Fed’in faiz artırma olasılığını artırabilir. Bu durum, yatırımcıların alternatif varlıklara olan talebini artırabilir, bu da kripto paraların değerini olumlu yönde etkileyebilir. ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi Beklenti: %4,2, Önceki: %4,1 ve Açıklanan: %4,2

ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları: İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları, ABD’de işsizlik durumunun bir göstergesidir. Yüksek başvurular, işsizlik oranının arttığını gösterebilir ve ekonominin zayıfladığına işaret edebilir. Bu tür ekonomik belirsizlik dönemlerinde, yatırımcılar güvenli liman varlıklara yönelebilir ve kripto paralar da bu kategoride yer alabilir. Özellikle geleneksel finans piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, kripto paraların güvenli liman olarak görülmesini artırabilir. İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları: Beklenti: 235K, Önceki: 230K ve Açıklanan veri: 228K

ABD Verilerinin Kripto Paralara Olası Etkisi!

ABD ekonomik verilerinin kripto paralara etkisi karmaşık ve çok yönlüdür. Örneğin, yüksek enflasyon beklentisi kripto paraların talebini artırabilirken, ekonomik belirsizlik ve işsizlik artışı güvenli liman varlıklara olan talebi artırabilir. Bununla birlikte, kripto paraların hala yeni ve volatil bir varlık sınıfı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, ABD ekonomik verilerinin kripto paralara olan etkisi kesin ve tahmin edilebilir bir şekilde öngörülemez.

Sonuç olarak ABD ekonomik verileri kripto paralara etki edebilir. Ancak bu etkiler karmaşıktır ve birçok faktörden etkilenebilir. Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, ABD ekonomik göstergelerini ve diğer küresel olayları kripto para piyasalarını anlamak ve tahmin etmek için bir bileşen olarak kullanabilirler. Ancak bu verilerin etkisi, kripto paraların genel volatilitesi ve piyasa dinamikleri içinde değerlendirilmelidir.

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