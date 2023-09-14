ABD tüketici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi ile birlikte piyasalarda gözler Türkiye saati ile 15.30’da açıklanacak üretici enflasyon verilerine çevrildi. ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Çekirdeki Üretici Fiyat Endeksi (Çekirdek ÜFE), az önce açıklandı.

FED, Faiz Artışlarına Devam Edecek mi?

Son haftalarda birçok FED yetkilisi, kamuoyuna verdiği demeçlerde enflasyon ve işsizlik verileri başta olmak üzere kritik göstergelere işaret ederek bu verilerin FED’in bir sonraki faiz kararında kritik bir rol oynayacağını vurguladı. FED Başkanı Jerome Powell, bir önceki faiz toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ancak %2 hedefinin hala oldukça üzerinde olduğunu belirtti.

Hafta içerisinde piyasalardaki son duruma ilişkin yaptığı bir değerlendirmede Bloomberg analisti Mike McGlone, FED’in faiz artırımlarına devam edebileceğini dile getirdi. McGlone, FED faiz artırımlarının devam etmesi durumunda da kripto para piyasasında yeni bir düşüşün gerçekleşebileceğini öne sürdü.

FED‘in faiz artışlarına devam edip etmeyeceğine yönelik tartışmalar devam ederken dün ABD Tüketici Fiyat Endeksi ve Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi de açıklandı. ABD’de tüketici enflasyonu, beklentilerin üzerinde geldi.

ABD Üretici Enflasyon Verileri Açıklandı

Tüketici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından FED‘in faiz artırımlarına devam edebileceğine yönelik beklentiler de güçlendi. FED’in bir sonraki faiz kararı adına piyasalarda gözler ABD tüketici enflasyon verilerine çevrilirken ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Çekirdeki Üretici Fiyat Endeksi (Çekirdek ÜFE) az önce açıklandı. Yıllık ve aylık Çekirdek ÜFE beklentilere paralel, yıllık ve aylık ÜFE ise beklentilerin üzerinde gelmiş oldu.