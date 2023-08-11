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  •   Son Dakika: ABD Üretici Enflasyonu Açıklandı! Kripto, Altın, Dolar Nasıl Etkilenecek?

Son Dakika: ABD Üretici Enflasyonu Açıklandı! Kripto, Altın, Dolar Nasıl Etkilenecek?

Özet

  • - Dün tüketici enflasyonu önceki aya göre daha yüksek gelmişti.
  • - Üretici fiyat endeksi bugünün en önemli gelişmesi ve 0,8% olarak geldi.
  • - ÜFE aynı zamanda TÜFE için öncü göstergedir.
  • - Piyasaya etkisi: Negatif
15:35
11 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Dün gelen tüketici enflasyonunu ardından bugün de ÜFE verisi açıklandı. BTC dünkü enflasyon verisine rağmen sığ volatilite gösteriyor. Kripto paraların genelinde negatiflik hakim ve uzmanlar artık BTC fiyatında önemli bir düşüş aşamasına yaklaştığımızı düşünüyor. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarının geçmiş yıllara göre durumu bu ihtimali destekliyor.

İçerik Rehberi

ABD Enflasyon Verisi Yorum

Dün gelen TÜFE verisi çekirdekte önceki aya göre sabit kalırken manşet enflasyonda 0,2 puan artış yaşandığını gösterdi. Artmaya devam eden akaryakıt fiyatlarını düşünürsek enflasyondaki düşüşün bir süre daha tersine dönmesi muhtemel. Fed de zaten %2 hedefine hemen ulaşmayı beklemiyor bunun için 2025 başına kadar süreleri olduğunu her fırsatta dile getirdiler.

Üretici enflasyonu mal ve hizmet fiyatlarını direkt olarak etkileyeceği için TÜFE açısından son derece önemli. Üstelik öncü bir gösterge. Bu yüzden kripto para yatırımcıları ÜFE verisini de yakından izleyerek sonraki verinin yönünü tahmin etmeye çalışıyor.

ÜFE önceki ay yıllık 0,1% olarak açıklanmıştı ve bu ay beklenti -0,4% seviyesindeydi. Çekirdek ÜFE ise önceki ay beklenen 2,4% iken bu ay 2,1% bekleniyordu. Açıklanan veriler ise beklentinin üzerinde oldu.

ABD ÜFE (Beklenti: -0,4% Önceki: 0,1% Yıllık) Yıllık Açıklanan: 0,8%, Aylık Açıklanan: 0,3% buna göre beklenti veri üstü kripto için iyi değil. Yatırımcılar önümüzdeki saatlerde Çekirdek ÜFE’nin yıllıkta düşüşünü durdurması nedeniyle kriptoda satışlar görebilir. Bununla birlikte Fed için şahin söylemleri desteklemesi beklenen bu veri (ayrıca dünkü TÜFE) altın’ı olumsuz etkilerken doların değer kazanmasını sağlayabilir.

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