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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.000 doların üstüne çıkamayarak yeniden gerilemeye başladı ve bütün yatırımcılar bu gidişatı değiştirebilecek ABD kaynaklı verilere odaklandı. ABD’nin geçen hafta açıkladığı istihdam ve işsizlik verilerinden sonra bugün ise enflasyon odaklı veriler duyuruldu.

Enflasyon Beklentisi Açıklandı, BTC Nasıl Hareket Etti?

ABD’den beklenen veriler sonunda açıklandı ve enflasyon %4,9 olarak duyuruldu. Beklenti ise çoğunlukla %5 seviyesindeydi. Bloomberg %5, Goldman Sachs %5,1, Wells Fargo %5,0, BoA %5, Cleveland FED %5,19, JP Morgan %4,9 ve UBS %5’lik beklenti açıklamıştı. Bu gelen veriler ise aslında tahminlerin çoğu ile eşleşiyor. Bitcoin fiyatı, enflasyon verilerinin açıklanmasından önce nispeten yatay ve 27.680 dolarlık ortalamadan işlem görürken enflasyon verisinin açıklanması ile de bu fiyat üzerinde yukarı yönlü bir değişim görüldü ve BTC 28.000 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Ancak beklentinin altında enflasyon verisinin gelmesi kesinlikle BTC gibi nispeten riskli varlıklar adına iyi haber. Enflasyonun beklenenden az gelmesi, küresel ekonomik riskin azaldığına işaret ediyor olabilir.

FED’in Kararları BTC’yi Nasıl Etkileyecek?

Uzmanlar ise TÜFE’de aylık %0,4’lük değişim bandında kalınması durumunda Temmuz ayı ve devamında %3 ve üzeri bir TÜFE beklentisine girmiş durumda. Bunun da enflasyon için tetikleyici etkisi olabilir. Haziran ayında FED’in %0,25’lik son faiz artışı yapması da beklentiler arasında yer alıyor. Böylelikle faizler %5,25 seviyesinin üzerine çıkacaktır ve FED’in enflasyonu geride bırakması da mümkün olabilir. 2010 yılından beri ilk defa gerçekleşmesi beklenen bu durum, BTC için de iyiye işaret ediyor.

2024 yılındaki blok ödülü yarılanması öncesinde FED’in böyle bir pozisyona girmesi, BTC yatırımcıları için beklenen müjde olarak görülüyor.

Açıklanan enflasyon verileri sonrasında değişiklik yaşayan tek varlık ise BTC olmadı. Nasdaq vadelileri %0,4 S&P 500 e-mini vadelileri ise %0,3 yükseliş elde etti. Ham petrol %0,1’lik yükseliş yaşarken 73,75 dolar seviyesine yükseldi. DXY dolar endeksi ise 101.382 seviyesine geriledi ve enflasyon verilerinin etkileri net olarak görüldü. ABD hisse senedi endeks vadelileri ise nisan CPI verilerinden sonra ilk defa yeniden pozitife dönerek iyileşme sinyalleri verdi. Uzun vadede ise BTC’nin bu verilerden en çok faydalanan varlık olması muhtemel.