f Son Dakika: 18 Ekim Fed Beige Book Yayınlandı, Faizler Artacak Mı? › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Son Dakika: 18 Ekim Fed Beige Book Yayınlandı, Faizler Artacak Mı?

Son Dakika: 18 Ekim Fed Beige Book Yayınlandı, Faizler Artacak Mı?

Özet

  • İşgücü piyasasındaki sıkılık ülke genelinde azalmaya devam etti.
  • Tüketici harcamaları özellikle otomotiv ve genel perakende sektöründe karışık seyretti.
  • Ekonominin yakın vadeli görünümü genel olarak istikrarlı veya biraz daha zayıf büyüme olarak tanımlandı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:26
18 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Ekonominin durumuna dair Eyaletlerden gelen yorumları, görüşleri ve verileri inceleyen Beige Book yayınladı. Faizlerin durumundan ekonominin güncel seyrine dair önemli detayları içeren bu rapor kripto paralarda çoğunlukla volatiliteye neden olmuyor. Ancak politikanın daha da sıkılaşıp sıkılaşmayacağıyla ilgili bazı fikirler verebilir.

İçerik Rehberi

Fed Beige Book Yayınlandı

Son raporda çoğu eyalet Eylül raporundan bu yana ekonomik faaliyetlerde çok az değişiklik olduğunu raporladı. Tüketici harcamaları, özellikle genel perakendeciler ve otomobil satıcıları arasında, fiyatlar ve ürün tekliflerindeki farklılıklar nedeniyle karışıktı. Bazı Bölgeler tüketici seyahatlerinde hafif bir yavaşlama olduğunu bildirse de turizm faaliyetleri iyileşmeye devam etti.

Kredi talebinde azalma mütevazi de olsa devam ediyor. Tüketici kredi kalitesi genel olarak istikrarlı veya sağlıklı olarak tanımlanırken, temerrüt oranları tarihsel olarak hala düşük ancak hafifçe artmaktadır. Satılık ev stokları düşük kalmaya devam ediyor. İmalat faaliyetleri birçok eyalet için iyileşme belirtileri gösteriyor.

İşgücü piyasasındaki sıkılık ülke genelinde azalmaya devam etti. Çoğu Bölge, genel istihdamda hafif ila orta düzeyde artışlar olduğunu ve firmaların daha az acil işe alım yaptığını bildirdi. Firmalar daha yüksek ücretler yerine uzaktan çalışmaya izin vermek, işe başlama ikramiyelerini veya diğer ücret artışlarını azaltmak, ücretleri daha performansa dayalı modellere kaydırmak yoluna gidiyor. Sağlık, diğer yan haklarla maliyetlerin bir kısmını çalışanlara aktaran işletmeler işgücü maliyetlerini azaltmak için ücret paketlerini güncelliyor.

Genel olarak, firmalar önümüzdeki birkaç çeyrekte fiyatların artmasını, ancak önceki birkaç çeyreğe göre daha yavaş bir oranda artmasını bekliyor. Yakıt maliyetleri, ücretler ve sigortadaki artışlar fiyat artışını destekliyor.

Özetle kripto paralarını destekler mahiyette bir değişim ekonomide gözlenmiyor. Bu da 1 Kasım toplantısında faiz artışı olmasa da Fed’in son bir artış için piyasayı gözlemek adına şahin duruşunu sürdürebileceğini gösteriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
NFT Pazar Yeri OpenSea’den Yeni Hamle: OpenSea Studio Nedir?
NFT Pazar Yeri OpenSea’den Yeni Hamle: OpenSea Studio Nedir?
İlgili Yazılar
Son Dakika: Fed Faiz Açıklamaları ve Kripto Paralar
Son Dakika: Fed Faiz Açıklamaları ve Kripto Paralar
Nvidia Hisseleri Neden Düştü? Yapay Zeka Altcoinlerini Etkiler Mi?
Nvidia Hisseleri Neden Düştü? Yapay Zeka Altcoinlerini Etkiler Mi?
JP Morgan CEO’sundan Enflasyon ve Faiz Uyarısı: FED, Faiz Artışlarına Devam Edecek mi?
JP Morgan CEO’sundan Enflasyon ve Faiz Uyarısı: FED, Faiz Artışlarına Devam Edecek mi?
Sıcak Gelişme: Fed Faiz Açıklaması! Erdoğan’ın NATO Açıklaması ve Dolar
Sıcak Gelişme: Fed Faiz Açıklaması! Erdoğan’ın NATO Açıklaması ve Dolar
ABD Enflasyon Verisinin Detayları, Kripto Paralar ve Dolara Olası Etkileri
ABD Enflasyon Verisinin Detayları, Kripto Paralar ve Dolara Olası Etkileri
Son Dakika: Dananın Kuyruğu Koptu, Kripto Paralarda Beklenen ABD Enflasyon Verisi Geldi
Son Dakika: Dananın Kuyruğu Koptu, Kripto Paralarda Beklenen ABD Enflasyon Verisi Geldi
Kripto Para Piyasası Neden Düşüyor? Üç Ana Nedenle Düşüşü İnceledik
Kripto Para Piyasası Neden Düşüyor? Üç Ana Nedenle Düşüşü İnceledik
Fed ve ABD Hazine Bakanı Açıklamaları! Kripto Paralar Yine Düşüyor
Fed ve ABD Hazine Bakanı Açıklamaları! Kripto Paralar Yine Düşüyor
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023