  Son Dakika: 18 Ekim Fed Beige Book Yayınlandı, Faizler Artacak Mı?

Ekonominin durumuna dair Eyaletlerden gelen yorumları, görüşleri ve verileri inceleyen Beige Book yayınladı. Faizlerin durumundan ekonominin güncel seyrine dair önemli detayları içeren bu rapor kripto paralarda çoğunlukla volatiliteye neden olmuyor. Ancak politikanın daha da sıkılaşıp sıkılaşmayacağıyla ilgili bazı fikirler verebilir.

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Fed Beige Book Yayınlandı

Son raporda çoğu eyalet Eylül raporundan bu yana ekonomik faaliyetlerde çok az değişiklik olduğunu raporladı. Tüketici harcamaları, özellikle genel perakendeciler ve otomobil satıcıları arasında, fiyatlar ve ürün tekliflerindeki farklılıklar nedeniyle karışıktı. Bazı Bölgeler tüketici seyahatlerinde hafif bir yavaşlama olduğunu bildirse de turizm faaliyetleri iyileşmeye devam etti.

Kredi talebinde azalma mütevazi de olsa devam ediyor. Tüketici kredi kalitesi genel olarak istikrarlı veya sağlıklı olarak tanımlanırken, temerrüt oranları tarihsel olarak hala düşük ancak hafifçe artmaktadır. Satılık ev stokları düşük kalmaya devam ediyor. İmalat faaliyetleri birçok eyalet için iyileşme belirtileri gösteriyor.

İşgücü piyasasındaki sıkılık ülke genelinde azalmaya devam etti. Çoğu Bölge, genel istihdamda hafif ila orta düzeyde artışlar olduğunu ve firmaların daha az acil işe alım yaptığını bildirdi. Firmalar daha yüksek ücretler yerine uzaktan çalışmaya izin vermek, işe başlama ikramiyelerini veya diğer ücret artışlarını azaltmak, ücretleri daha performansa dayalı modellere kaydırmak yoluna gidiyor. Sağlık, diğer yan haklarla maliyetlerin bir kısmını çalışanlara aktaran işletmeler işgücü maliyetlerini azaltmak için ücret paketlerini güncelliyor.

Genel olarak, firmalar önümüzdeki birkaç çeyrekte fiyatların artmasını, ancak önceki birkaç çeyreğe göre daha yavaş bir oranda artmasını bekliyor. Yakıt maliyetleri, ücretler ve sigortadaki artışlar fiyat artışını destekliyor.

Özetle kripto paralarını destekler mahiyette bir değişim ekonomide gözlenmiyor. Bu da 1 Kasım toplantısında faiz artışı olmasa da Fed’in son bir artış için piyasayı gözlemek adına şahin duruşunu sürdürebileceğini gösteriyor.