Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Son Dakika: 12 Trilyon Dolarlık 3 Şirketten Kripto Para Müjdesi! Herkes Şokta!

Son Dakika: 12 Trilyon Dolarlık 3 Şirketten Kripto Para Müjdesi! Herkes Şokta!

Kripto para yatırımcıları tarihi bir güne şahitlik ediyor. Toplamda 12 trilyon dolardan fazla varlık yöneten şirketler artık direkt olarak kripto paralara yatırım yapılmasını sağlayacak.
16:38
13 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yüksek gelen enflasyon verisinin ardından yönünü aşağıya çevirdi. Daha önce uyardığımız gibi oldu. Fakat biraz önce gelen haber son derece önemli, yönetimi altında 8 trilyon dolardan fazla varlık bulunan bir şirket ortağıyla birlikte kripto işine giriyor. Bitcoin henüz bu gelişmeye tepki vermiş değil.

Trilyon Dolarlık Kripto Müjdesi

Charles Schwap, Cidatel ve Fidelity biraz önce yapılan duyuruyla EDX Markets isimli kripto para borsasını kurduklarını açıkladılar. Sadece Charles Schwap’ın yönetimi altında 8 trilyon dolardan fazla varlık bulunuyor.

Dün yayınladığımız 2 son dakika haberiyle Fidelity’nin bireysel müşterileri kripto paralara yönlendireceğinden bahsetmiştik. Fidelity yıllardır kripto paralarla ilgileniyor ve Charles Schwap yakın zamanda kripto paraları kucaklayan önemli açıklamalar yapmıştı. Şimdi ise bunun sebebi belli oldu. Direkt olarak kripto para işine giriyorlar. Salı günkü bir basın açıklamasına göre, finans devleri Charles Schwab (SCHW), Citadel Securities ve Fidelity Investments (FNF) ve diğerleri kripto borsası EDX Markets’ın başladığını duyurdular.

EDX Markets, CEO Jamil Nazarali, CTO Tony Acuña-Rohter ve genel danışman David Forman tarafından yönetilecek. Yeni borsa, geleneksel finans şirketlerinin giderek artan bir şekilde kripto ile daha fazla ilgilenme eğiliminin bir parçası.

Kripto Paralar İçin Büyük Haber

Fidelity ve Charles Schwap hali hazırda on milyonlarca bireysel yatırımcıya hizmet veriyor. Üstelik bu bireysel yatırımcıların sermaye gücü tahmin ettiğinizden çok daha fazla. İki yatırım devinin bireysel ve kurumsal müşterilerine ait yönettikleri toplam varlığın miktarı 12 trilyon doların üzerindedir. Yani kripto paraların kümülatif değerinin yaklaşık 12 katıdır.

Bugün yapılan duyuruda Virtu Financial ve risk sermayesi devleri Sequoia Capital ve Paradigm gibi diğer yüksek profilli destekçilere de sahip olduklarını açıkladılar.

“Kripto, 300 milyondan fazla katılımcısı ve milyonlarca daha fazla talebi olan 1 trilyon dolarlık küresel bir varlık sınıfıdır. EDXM’nin yönetim kurulu, bu talebin kilidini açmak için hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ihtiyaçlarını yüksek uyumluluk ve güvenlik standartlarıyla karşılayabilecek bir platform olacaktır.”

Bu haberin etkilerini önümüzdeki aylarda çok daha net göreceğiz ve bugünün nasıl önemli bir dönüm noktası olduğunu kesinlikle hatırlayacağız.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
Justin Trudeau’dan Kriptoya Kırmızı Işık! Peki Kanada Ne Yapacak?
Justin Trudeau’dan Kriptoya Kırmızı Işık! Peki Kanada Ne Yapacak?
Son Dakika: İflas Eden Altcoin 2 Önemli Haberle Yükseliyor!
Son Dakika: İflas Eden Altcoin 2 Önemli Haberle Yükseliyor!
ABD Duyurdu! Kripto Para Yatırımcıları Başvurmak Zorunda!
ABD Duyurdu! Kripto Para Yatırımcıları Başvurmak Zorunda!
Bitcoin Kahinin Tahmini! Kripto Para ve Hisse Senedi Piyasaları Kan Gölü!
Bitcoin Kahinin Tahmini! Kripto Para ve Hisse Senedi Piyasaları Kan Gölü!
Son Dakika: Biden Konuştu! Enflasyon ve Kripto Paralar Nereye Gidiyor?
Son Dakika: Biden Konuştu! Enflasyon ve Kripto Paralar Nereye Gidiyor?
74 Milyar Doları Yöneten ETF Devi WisdomTree’den Blockchain ETF’i Hamlesi!
74 Milyar Doları Yöneten ETF Devi WisdomTree’den Blockchain ETF’i Hamlesi!
Yüzde 51 Saldırısı (%51 Attack) Nedir?
Yüzde 51 Saldırısı (%51 Attack) Nedir?
Londra Merkezli Şirketten Kripto Para ve Web3 Girişimleri için 1 Milyar Euro’luk Fon
Londra Merkezli Şirketten Kripto Para ve Web3 Girişimleri için 1 Milyar Euro’luk Fon
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bored Ape Kolları Sıvadı! NFT Ve Müzik Dünyası Hazır!
NFT Dünyasına Reddit Dokunuşu! Kurucu Ortaktan Büyük Adım!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022