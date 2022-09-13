Kripto para yatırımcıları tarihi bir güne şahitlik ediyor. Toplamda 12 trilyon dolardan fazla varlık yöneten şirketler artık direkt olarak kripto paralara yatırım yapılmasını sağlayacak.

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Bitcoin (BTC) yüksek gelen enflasyon verisinin ardından yönünü aşağıya çevirdi. Daha önce uyardığımız gibi oldu. Fakat biraz önce gelen haber son derece önemli, yönetimi altında 8 trilyon dolardan fazla varlık bulunan bir şirket ortağıyla birlikte kripto işine giriyor. Bitcoin henüz bu gelişmeye tepki vermiş değil.

Trilyon Dolarlık Kripto Müjdesi

Charles Schwap, Cidatel ve Fidelity biraz önce yapılan duyuruyla EDX Markets isimli kripto para borsasını kurduklarını açıkladılar. Sadece Charles Schwap’ın yönetimi altında 8 trilyon dolardan fazla varlık bulunuyor.

Dün yayınladığımız 2 son dakika haberiyle Fidelity’nin bireysel müşterileri kripto paralara yönlendireceğinden bahsetmiştik. Fidelity yıllardır kripto paralarla ilgileniyor ve Charles Schwap yakın zamanda kripto paraları kucaklayan önemli açıklamalar yapmıştı. Şimdi ise bunun sebebi belli oldu. Direkt olarak kripto para işine giriyorlar. Salı günkü bir basın açıklamasına göre, finans devleri Charles Schwab (SCHW), Citadel Securities ve Fidelity Investments (FNF) ve diğerleri kripto borsası EDX Markets’ın başladığını duyurdular.

EDX Markets, CEO Jamil Nazarali, CTO Tony Acuña-Rohter ve genel danışman David Forman tarafından yönetilecek. Yeni borsa, geleneksel finans şirketlerinin giderek artan bir şekilde kripto ile daha fazla ilgilenme eğiliminin bir parçası.

Kripto Paralar İçin Büyük Haber

Fidelity ve Charles Schwap hali hazırda on milyonlarca bireysel yatırımcıya hizmet veriyor. Üstelik bu bireysel yatırımcıların sermaye gücü tahmin ettiğinizden çok daha fazla. İki yatırım devinin bireysel ve kurumsal müşterilerine ait yönettikleri toplam varlığın miktarı 12 trilyon doların üzerindedir. Yani kripto paraların kümülatif değerinin yaklaşık 12 katıdır.

Bugün yapılan duyuruda Virtu Financial ve risk sermayesi devleri Sequoia Capital ve Paradigm gibi diğer yüksek profilli destekçilere de sahip olduklarını açıkladılar.

“Kripto, 300 milyondan fazla katılımcısı ve milyonlarca daha fazla talebi olan 1 trilyon dolarlık küresel bir varlık sınıfıdır. EDXM’nin yönetim kurulu, bu talebin kilidini açmak için hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ihtiyaçlarını yüksek uyumluluk ve güvenlik standartlarıyla karşılayabilecek bir platform olacaktır.”

Bu haberin etkilerini önümüzdeki aylarda çok daha net göreceğiz ve bugünün nasıl önemli bir dönüm noktası olduğunu kesinlikle hatırlayacağız.