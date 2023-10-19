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  •   Son Bir Ayda Yüzde 285’in Üzerinde Patlamıştı! Çanlar Bu Altcoin İçin Çalıyor!

Son Bir Ayda Yüzde 285’in Üzerinde Patlamıştı! Çanlar Bu Altcoin İçin Çalıyor!

Özet

  • Kripto analisti Altcoin Sherpa, son bir ayda güçlü bir yükseliş yaşayan Loom Network'ün (LOOM) artık düşüş trendine girdiği konusunda uyardı.
  • Analist ayrıca Bitcoin'in (BTC) kısa vadede 30 bin 200 dolara yükselmesini bekliyor.
  • Altcoin Sherpa'nın yükseliş beklentisi BTC'nin negatif fonlama oranı ve long/short oranına dayanıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:05
19 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, son bir ay içinde üç haneli artış yaşamış küçük çaplı bir altcoin olan Loom Network (LOOM) hakkında uyarıda bulundu. Analist, LOOM’daki hızlı yükselişinin sona erdiği ve düşüş beklendiğini ifade etti. Ayrıca, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için de yükseliş öngörüsünde bulundu.

Loom Network’ün LOOM’u Sert Düşüşle Karşı Karşıya

Altcoin Sherpa, kişisel X hesabından üzerine merkeziyetsiz uygulamaların (dApp) inşa edildiği bir platform olan Loom Network’ün ağ kripto parası LOOM’un son 30 günde yüzde 285 gibi güçlü bir artış yaşamasının ardından artık düşüşe geçtiğini belirtti. LOOM, 19 Eylül’de 0,0462 dolar civarında işlem görerek zirveye çıkmasından sonra bu hafta 0,20 dolara kadar çekildi.

Analist LOOM, düşüş trendine devam etmeden ve fiyatı tutacak herhangi bir güçlü destek bulunmadığı için yatırımcılarına acı çektirmeden önce kısa vadede mütevazı bir yükseliş yapabileceğini de ekledi. Analistin paylaştığı grafik altcoin‘in 0,19 dolar civarında sıçrayarak 0,28 dolar civarına kadar yükseleceği ve ardından 0,19 doların altına doğru sert şekilde düşeceğini ortaya koyuyor.

Kısa Vadede Bitcoin’de 30 Bin 200 Doları Bekliyor

LOOM’unda ardından Bitcoin‘e bakan Altcoin Sherpa, en büyük kripto parada yükseliş beklediğini açıkladı. Analist “BTC’nin daha yüksek seviyelere çıkacağını ve bu verimsizliğin (fiyatın büyük ölçüde yükselmesi ve aynı hızla düşerek uzun mumlar ve fitillerle sonuçlanması) neden olduğu boşluğu dolduracağını düşünüyorum. 30 bin 200 dolar bir milyon dolarlık bir seviye. Negatif fonlama, bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz.. BTC‘nin orta vadede nereye gideceği konusunda hala net bir fikrim yok.” yorumunda bulundu.

Altcoin Sherpa’nın değindiği negatif fonlama oranı, Bitcoin’de long (uzun) pozisyonlardan daha fazla short (kısa) pozisyon olduğu anlamına geliyor ki bu da bazı trader’lar tarafından bir yükseliş göstergesi olarak görülmektedir. Bu gibi durumlarda genellikle kısa pozisyon sıkıştırması denilen short squeeze olur ve short pozisyonlar hızla tasfiye edilerek hızlı bir yükseliş meydana gelir.

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