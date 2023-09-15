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  •   Solana ve Avax Analizi: Altcoin Piyasasının Güncel Durumu ve Önemli Seviyeler

Solana ve Avax Analizi: Altcoin Piyasasının Güncel Durumu ve Önemli Seviyeler

Özet

  • Kripto para sektöründeki olumsuz gelişmeler altcoin piyasasında düşüşlere yol açıyor.
  • Avax'da ciddi bir değer kaybı yaşandı ve 9.08 dolar destek seviyesi kritik bir öneme sahip.
  • Solana fiyatında 17,35 dolar destek seviyesi önemli, dirençler ise 19,95 / 20,63 ve 21,94 dolar seviyeleri.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
16:50
15 Eylül 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto para sektöründe yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından altcoin piyasasında ciddi düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle iflas eden kripto para borsası FTX’in mahkemeden kripto varlıkları satma yetkisi alması yeni bir düşüş trendinin başlamasına neden oldu. Bu içeriğimizde altcoin piyasasının en önemli token’larından olan Solana ve Avax grafiklerini inceleyeceğiz.

Avax Grafik Analizi

2021 yılında yaşanan yükselişin gözde altcoin’lerinden biri olan Avax son zamanlarda ciddi bir değer kaybı yaşadı ve bu nedenle neredeyse 3 yıl önceki seviyelere geri döndü. Ciddi bir düşüş yaşanan Avax grafiğinde herhangi bir formasyon oluşumundan söz edilemezken fiyat EMA ortalamalarının altında kalmaya devam ediyor.

Avax fiyatı için dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyesi 9.08 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Neredeyse 4 kere çalışan bu desteğin altında görülebilecek günlük kapanış fiyatın ciddi oranda düşmesine neden olabilir. Avax için dikkat edilmesi gereken direnç seviyeleri için sırasıyla 9,50 / 10,15 ve 10,92 dolar seviyeleri olarak dikkat çekiyor. Avax fiyatının 10,15 dolar üzerinde bir kapanış yapılması düşüş trendini kırar ve 10,29 dolar seviyesi üzerinde EMA 200 ortalamasının kırılmasıyla mini bir ralliden söz edebiliriz.

Solana Grafik Analizi

FTX cephesinde yaşanan gelişmelerin ardından Solana tarafında yatırımcılara ciddi bir korku hakim oldu ve bu durum Solana fiyatına da yansıdı. FTX iflasıyla 8 dolar civarına düşen fiyatın ise şimdilerde bu seviyelerde tutunması dikkat çekiyor ancak FTX tarafında yaşancak olan kripto varlık satışlarının piyasada nasıl fiyatlanacağı merak konusu.

Solana 4 saatlik grafiğinde herhangi bir formasyondan bahsedilemezken fiyat son zamanlarda yükselişe geçmiş durumda ve 4 saatlik EMA 7 ve EMA 21 ortalamalarının üstünde seyrediyor. Solana için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla 18,52 / 17,85 ve 17,35 dolar seviyeleri. Özellikle 17,35 seviyesi olası bir düşüşte hayati bir önem taşıyor ve takip edilmesi gereken en önemli destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Solana için direnç seviyeleri ise sırasıyla 19,95 / 20,63 ve 21,94 dolar seviyeleridir.

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