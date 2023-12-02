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Solana (SOL) ve XRP Her Şeyin Başlangıcı Olacak! Dünyaca Ünlü Borsa 2 Yeni Parite Ekledi! Gözler Avrupa’da!

Özet

  • Crypto.com, Avrupa pazarında XRP/EUR ve SOL/EUR işlem çiftlerini ekledi.
  • Hamle, XRP ve SOL'un Avrupa'da benimsenmesini amaçlıyor.
  • Listeleme, varlıkların görünürlüğünü artırarak gelecekteki büyümeyi destekleyebilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alican Ülker
Alican Ülker

Avrupa kripto para piyasasını yakından ilgilendiren bir hamle olarak, dünyaca ünlü Crypto.com borsası, XRP/EUR ve SOL/EUR işlem çiftlerinin eklendiğini duyurdu. Bu önemli hamle, XRP ve SOL’un Avrupa’da benimsenmesini ve görünürlüğünü artırmayı, potansiyel olarak spekülasyonu körüklemeyi ve gelecekteki büyümelerini sağlamayı amaçlıyor.

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Avrupa Erişiminin GenişletilmesiXRP ve Solana’nın (SOL) Geleceği

Avrupa Erişiminin Genişletilmesi

Crypto.com tarafından XRP/EUR ve SOL/EUR işlem çiftleri hakkında alınan bu karar, Avrupalı yatırımcılara bu varlıkların alım satımında daha fazla erişim imkanı sağlayabilir. Euro ile doğrudan işlem çiftlerini başlatan Crypto.com, daha geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmeyi ve Avrupa pazarında XRP ve SOL için yeni kapılar aralamayı hedefliyor olabilir.

Hem XRP hem de SOL son zamanlarda bir fiyat konsolidasyonu dönemi yaşadığı için bu listelemenin zamanlaması dikkat çekicidir. Crypto.com tarafından yapılan bu hamle, gelecekteki potansiyel fiyat hareketlerinden yararlanmak için stratejik bir konumlandırma önermektedir.

Crypto.com’un XRP’yi desteklemeye devam etmesi yatırımcıların daha çok dikkatini çekebilir. Bu yılın ortalarında borsa, Ripple’ın SEC’e karşı kazandığı yasal zaferin ardından XRP’yi yeniden listelemişti.

XRP ve Solana’nın (SOL) Geleceği

Piyasa analistleri, XRP coin ve Solana‘da (SOL) yükseliş duygularını bir kez daha vurguladılar. Kripto para yatırımcısı Jacob Canfield, SOL’u Ethereum ile yan yana andı ve etkileyici bir şekilde 1.000 dolara yükselebileceğini öngördü.

Crypto.com tarafından yapılan son listeleme, potansiyel olarak geniş bir alana etki edebilecek stratejik bir hamle anlamına geliyor. Borsa, XRP ve Solana’nın (SOL) Avrupa pazarındaki erişilebilirliğini ve bilinirliğini arttırarak küresel olarak benimsenmelerinde uzun vadede büyük bir rol oynayabilir.

Kripto piyasası da gelişmeye devam ettikçe, XRP ve SOL açısından tüm bu süreç umut verici olmaya devam edebilir. Sonuç olarak, Crypto.com’un XRP/EUR ve SOL/EUR işlem çiftlerini listelemek konusunda aldığı bu  karar, önde gelen kripto varlıkları için önemli bir gelişmeye işaret ediyormuş gibi görünüyor. Borsa tarafından gerçekleştirilen bu hamle, özellikle Avrupa pazarında benimsenmelerini ve fiyat artışlarını hızlandırma potansiyelini de ortaya çıkarıyor.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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