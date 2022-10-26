Ayı piyasası devam ederken, bugün yayımlanan ilginç bir rapor ABD'lilerin en çok hangi kripto para birimlerine ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

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Ayı piyasası devam ederken, bugün yayımlanan ilginç bir rapor ABD’lilerin en çok hangi kripto para birimlerine ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

Terra (LUNA), Zirvede: 14 Eyalet!

Nisan ayında kripto para piyasası çöktüğünden beri, birçok yatırımcı düşük fiyatlardan yararlanarak dipten alımlar yapmaya devam ediyor. Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşüne rağmen, Google Trend verileri, birçok ABD’linin hala projeyle ilgilendiğini gösteriyor. Fintech Times tarafından derlenen Google verilerine göre Terra (LUNA), Bitcoin’den (BTC) sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde en popüler ikinci kripto para birimi oldu. Verilere göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 14’ten fazla eyalet, Google aramalarında LUNA için diğer herhangi bir kripto para biriminden daha fazla çevrimiçi arama yaptı. LUNA’ya öncelik veren 14 eyalet arasında Alabama, Arkansas, California, Colorado, Georgia, Illinois, Massachusetts, Nevada, New Jersey, New York, Kuzey Carolina, Pennsylvania, Tennessee ve Washington yer alıyor.

Raporda, “Bu çalışma, ABD’lilerin en çok hAngi kripto para birimlerine yöneldiğini bulmayı hedefliyor. Bitcoin zirvede yer alırken, yatırımcılar LUNA’nın geri dönüş yapmasını düşündükleri için altcoin yakından izleniyor’ ifadesi kullanıldı. Yatırımcılar arasında Terra’ya yönelik ilginin artması birçokları için bir şaşırtıcı olmayacak. Terra ekosisteminin çöküşünden bu yana, projenin arkasındaki ekip ve yatırımcılar, projeyi yeniden canlandırmanın yollarını arıyorlar.

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TerraForm Labs, Terra 2.0 girişimleri aracılığıyla yatırımcılara yeni bir umut vermeyi planlarken, topluluk LUNC ve USTC’ye bağlı kalmayı seçti. Terra Classic topluluğu, LUNC‘nin değerini artırmak için büyük oranda ilerleme kaydetti. Bunu gerçeğe dönüştürmenin en önemli adımı, LUNC’nin toplam arzının bir kısmını yakmak. Şimdiye kadar, topluluk bu konuda önemli ilerlemeler kaydediyor. LUNC yakımlarını izleyen twitter heabı LUNC Burn tarafından yayınlanan verilere göre, şimdiye kadar 24.14 milyar LUNC yakıldı. Sürekli yakım çabaları Amerikalıların dikkatini Terra’ya çekmeye devam etti.

Amerikalıların ilgilendiği tek kripto para Terra değil. ABD’liler ayrıca Bitcoin, Ethereum ve Shiba Inu ile de ilgileniyor. Bitcoin, Google’da aramalarında 15 eyalette birinci sırada. Ethereum, 6 eyalette zirvedeyken, Dogecoin 6, Pancat 2, Tether 2, Shiba Inu, Cardano ve Ripple ise 1’er eyalette zirvede yer aldı. ABD’de kripto paralara yatırım yapan kişi sayısı artmaya devam ediyor.