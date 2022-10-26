Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Şok Rapor! Ne DOGE Ne Ethereum! ABD’liler Bu Altcoin’in Peşinde!

Şok Rapor! Ne DOGE Ne Ethereum! ABD’liler Bu Altcoin’in Peşinde!

Ayı piyasası devam ederken, bugün yayımlanan ilginç bir rapor ABD'lilerin en çok hangi kripto para birimlerine ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. 
16:15
26 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ayı piyasası devam ederken, bugün yayımlanan ilginç bir rapor ABD’lilerin en çok hangi kripto para birimlerine ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

Terra (LUNA), Zirvede: 14 Eyalet!

Nisan ayında kripto para piyasası çöktüğünden beri, birçok yatırımcı düşük fiyatlardan yararlanarak dipten alımlar yapmaya devam ediyor. Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşüne rağmen, Google Trend verileri, birçok ABD’linin hala projeyle ilgilendiğini gösteriyor. Fintech Times tarafından derlenen Google verilerine göre Terra (LUNA), Bitcoin’den (BTC) sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde en popüler ikinci kripto para birimi oldu. Verilere göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 14’ten fazla eyalet, Google aramalarında LUNA için diğer herhangi bir kripto para biriminden daha fazla çevrimiçi arama yaptı. LUNA’ya öncelik veren 14 eyalet arasında Alabama, Arkansas, California, Colorado, Georgia, Illinois, Massachusetts, Nevada, New Jersey, New York, Kuzey Carolina, Pennsylvania, Tennessee ve Washington yer alıyor.

Raporda, “Bu çalışma, ABD’lilerin en çok hAngi  kripto para birimlerine yöneldiğini bulmayı hedefliyor. Bitcoin zirvede yer alırken, yatırımcılar LUNA’nın geri dönüş yapmasını düşündükleri için altcoin yakından izleniyor’ ifadesi kullanıldı. Yatırımcılar arasında Terra’ya yönelik ilginin artması  birçokları için bir şaşırtıcı olmayacak. Terra ekosisteminin çöküşünden bu yana, projenin arkasındaki ekip ve yatırımcılar, projeyi yeniden canlandırmanın yollarını arıyorlar.

SHIB ve 3 Altcoin de Listede!

TerraForm Labs, Terra 2.0 girişimleri aracılığıyla yatırımcılara yeni bir umut vermeyi planlarken, topluluk  LUNC ve USTC’ye bağlı kalmayı seçti. Terra Classic topluluğu, LUNC‘nin değerini artırmak için büyük oranda ilerleme kaydetti. Bunu gerçeğe dönüştürmenin en önemli adımı, LUNC’nin toplam arzının bir kısmını yakmak. Şimdiye kadar, topluluk bu konuda önemli ilerlemeler kaydediyor. LUNC yakımlarını izleyen twitter heabı LUNC Burn tarafından yayınlanan verilere göre, şimdiye kadar 24.14 milyar LUNC yakıldı. Sürekli yakım çabaları Amerikalıların dikkatini Terra’ya çekmeye devam etti.

Amerikalıların ilgilendiği tek kripto para Terra değil. ABD’liler ayrıca Bitcoin, Ethereum ve Shiba Inu ile de ilgileniyor. Bitcoin, Google’da aramalarında 15 eyalette birinci sırada. Ethereum, 6 eyalette zirvedeyken, Dogecoin 6, Pancat 2,  Tether 2, Shiba Inu, Cardano ve Ripple ise 1’er eyalette zirvede yer aldı. ABD’de kripto paralara yatırım yapan kişi sayısı artmaya devam ediyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Hazır Olun Geliyor! 2022 Kripto Para Çöküşünü Bilen İsim Konuştu!
Hazır Olun Geliyor! 2022 Kripto Para Çöküşünü Bilen İsim Konuştu!
Ethereum İçin Flaş Açıklama Cardano Ceo’sundan Geldi: Güvenilir Mi?
Ethereum İçin Flaş Açıklama Cardano Ceo’sundan Geldi: Güvenilir Mi?
LUNC Bombayı Patlattı! Terra Classic’e CEO Geliyor!
LUNC Bombayı Patlattı! Terra Classic’e CEO Geliyor!
Shiba Inu İçin Kritik Veriler Geldi: Giderek Yavaşlıyor!
Shiba Inu İçin Kritik Veriler Geldi: Giderek Yavaşlıyor!
Memecoin’lerin Yükselişi: Dogecoin Ve Shiba İçin Kemerlerinizi Bağlayın!
Memecoin’lerin Yükselişi: Dogecoin Ve Shiba İçin Kemerlerinizi Bağlayın!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
İlk 100’deki Bu Kripto Paraya Dikkat! 6 Aydır Sürekli Bu Altcoini Alıyorlar!
İlk 100’deki Bu Kripto Paraya Dikkat! 6 Aydır Sürekli Bu Altcoini Alıyorlar!
Terra Classic’e (LUNC) 2 Büyük Müjde: Fiyata Etkisi Olabilir!
Terra Classic’e (LUNC) 2 Büyük Müjde: Fiyata Etkisi Olabilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
NFT’im Değerli Mi Değil Mi? NFT Rank Nasıl Belirlenir?
Reddit NFT’lerinin Değeri Neden Yükseliyor?
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022