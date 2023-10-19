  Şok Gelişme! 160 Milyon Dolarlık Değerlemeye Sahip Dev Kripto Projesi Kepenk İndiriyor!

Kripto kışının etkileri hissedilmeye devam ederken bir kripto projesi daha kepenk indirme kararı aldı. Merkeziyetsiz özerk organizasyonlar (DAO’lar) için hizmet paketi geliştiren bir platform olarak hizmet veren Superdao, platformunda kalan fonların yatırımcılara iade edilmesinin ardından faaliyetlerini ‘kademeli’ sonlandıracağını açıkladı.

Superdao Faaliyetlerini Sonlandırıyor

2022’den beri devam eden sert kripto kışının ortasında DAO’lar için hizmet paketi geliştiren Superdao, faaliyetlerini kademeli olarak sonlandırma kararı aldı. Superdao, bu zamana kadar 2 binden fazla DAO’nun oluşturulmasını desteklemişti. Ancak çoğu projenin kısa ömürlü olması, temel platformun sürdürülebilir bir işletme olarak faaliyetlerine devam etmesini engelledi.

Superdao, Ocak 2022’de 160 milyon dolar değerleme üzerinden 10.5 milyon dolarlık yatırım almasıyla dikkat çekmişti. Ancak aldığı bu yatırım DAO‘lar için hizmet paketi geliştiren platformun ayakta kalabilmesi için yetersiz kalmış gibi görünüyor.

DAO Nedir?

“Decentralized Autonomous Organization” kelimelerinin kısaltması ve Türkçe karşılığı “Merkeziyetsiz Özerk Organizasyon” olan DAO, merkezi bir yönetim veya otorite tarafından kontrol edilmeyen, kripto paralar veya Blockchain teknolojisi gibi dağıtık sistemlerle işleyen özerk bir organizasyon veya işletme türüdür. Temel olarak, DAO’lar kod ve akıllı sözleşmeler aracılığıyla çalışan, katılımcıların oy kullanarak kararlar almasına izin veren bir organizasyon biçimidir.

DAO’ların temel özellikleri arasında özerk ve dağıtık yapıda olmaları, katılımcı odaklı olmaları, katılımcılar arasında transferler, fon toplama veya yatırım yapma gibi finansal işlemleri gerçekleştirmelerine olanak tanımaları, şeffaflık ve izlenebilirlik bulunmaktadır.

Ancak DAO’ların bazı zayıf yönleri ve riskleri de vardır. Özellikle güvenlik açıkları veya saldırılar sonucunda fonların kaybedilme olasılığı bulunmaktadır. Örneğin, 2016 yılında Ethereum tabanlı bir DAO, bir güvenlik açığı nedeniyle büyük bir hack saldırısına uğradı ve milyonlarca dolarlık kripto para çalındı. Bu olay, Ethereum topluluğunda bir çatallanmaya (hard fork) bile neden oldu.