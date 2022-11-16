Kripto para karşıtlığı küresel çapta ivme kazanırken, Coinbase tarafından ele geçirilen bir rapor sektörde endişeye neden oldu.

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Kripto para karşıtlığı küresel çapta ivme kazanırken, Coinbase tarafından ele geçirilen bir rapor sektörde endişeye neden oldu.

AB, Gizlilik Odaklı Kripto Paraları Yasaklamayı Planlıyor

Avrupa Birliği, bankaların ve borsaların Monero (XMR), Zcash (ZEC), Secret (SCRT) ve Dash (DASH) gibi gizlilik odaklı kripto paralar için hizmet vermesini yasaklayabilir. Kritik bilgi, AB’nin üzerinde çalıştığı ve ‘Kara Para Aklamayı Önleme’ başlıklı yasa tasarısından sızdırıldı. Bu önemli bilgilerin ismi gizli tutulan AB’li bir diplomat tarafından CoinDesk’e aktarıldığı iddia ediliyor. Terörün finansı, kara para aklama ve suçlar ile mücadele konusunda somut adımlar atmayı hedefleyen AB, son dönemde yaptırımları kripto paralar ile delmeye çalışan Rusya’yı da odak noktası haline getirdi.

Yasa yürürlüğe girerse, Monero (XMR), Zcash (ZEC), Secret (SCRT) ve Dash (DASH) dahil olmak üzere bir dizi popüler kripto para kara listeye alınacak. Toplamda 100’e yakın gizlilik odaklı altcoin olduğuna inanılıyor. Mart ayında Avrupa Parlamentosu, borsalar ve barındırılmayan cüzdanlar arasındaki işlemleri engelleyen bir yasa çıkardı. Parlamento şimdi kriptoda anonimliğe karşı kısıtlamaları artırmaya hazır görünüyor. İlk olarak CoinDesk tarafından bildirilen 9 Kasım tarihli bir yasa teklifi taslağında, kuruluş “Kredi kuruluşlarının, finans kurumlarının ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının anonimliği artıran kripto paraları tutması yasaklanacak.” açıkamasını yapmıştı.

Zcash CEO’su: Yanlış Bir Yaklaşım!

Taslağın Çek yetkililer tarafından hazırlandığı ve şimdiye kadar 26 üye ülke arasında paylaşıldığına inanılıyor. Teklif, henüz resmileştirilmedi. Bu ayın başlarında, Coindesk, gizlilik odaklı kripto paraların avantajları ve risklerini ele alan bir rapor hazırlamak için Zcash CEO’su Josh Swihart ile konuştu. Swihart, halka açık blok zincirlerin bireysel kullanıcılar ve şirketler için ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu söyledi. Swihart şunları ekledi:

Kripto para birimini üçüncü taraf aracılığıyla değil, yerel olarak kabul eden bir işletmeysem, rakiplerimin tüm bu kişisel bilgileri görmesine izin veremem. Yalnızca işletmemle ilgili bilgiler değil, aynı zamanda bizimle çevrimiçi işlem yapan veya kripto para birimi kullanan müşterilerim hakkında bilgilerinde gizliliği önemli. Bu nedenle, talep yüksek.

Düzenleyicilerin ve her zamankinden daha sofistike bir şeklide işleyen zincir üstü analitik şirketleri, gizlilik odaklı kripto paralara yönelik artan talebi daha da hızlandırmaları mümkün. Düzenleyiciler, bu varlıkları paralarını tamamen yasaklamak yerine düzenleyebilirler. ABD’deki düzenleyiciler son zamanlarda sektöre yönelik sert bir tavır takındı. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından kısa süre önce Tornado Cash‘in kara listeye alınması buna bir örnektir. Swihart, SEC ve diğer kurumların sektöre yönelik yaklaşımının yeniliklere ve teknolojinin gelişimine zarar verdiği görüşünde.