Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Şok! Belgeler Sızdı! Avrupa Birliği (AB) 100’e Yakın Altcoin’i Yasaklayacak!

Şok! Belgeler Sızdı! Avrupa Birliği (AB) 100’e Yakın Altcoin’i Yasaklayacak!

Kripto para karşıtlığı küresel çapta ivme kazanırken, Coinbase tarafından ele geçirilen bir rapor sektörde endişeye neden oldu. 
00:10
16 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para karşıtlığı küresel çapta ivme kazanırken, Coinbase tarafından ele geçirilen bir rapor sektörde endişeye neden oldu.

AB, Gizlilik Odaklı Kripto Paraları Yasaklamayı Planlıyor

Avrupa Birliği, bankaların ve borsaların  Monero (XMR), Zcash (ZEC), Secret (SCRT) ve Dash (DASH)  gibi gizlilik odaklı kripto paralar için hizmet vermesini yasaklayabilir.  Kritik bilgi, AB’nin üzerinde çalıştığı ve ‘Kara Para Aklamayı Önleme’ başlıklı yasa tasarısından sızdırıldı. Bu önemli bilgilerin ismi gizli tutulan AB’li bir diplomat  tarafından CoinDesk’e aktarıldığı iddia ediliyor. Terörün finansı, kara para aklama ve suçlar ile mücadele konusunda somut adımlar atmayı hedefleyen AB, son dönemde yaptırımları kripto paralar ile delmeye çalışan Rusya’yı da odak noktası haline getirdi.

Yasa  yürürlüğe girerse, Monero (XMR), Zcash (ZEC), Secret (SCRT) ve Dash (DASH) dahil olmak üzere bir dizi popüler kripto para  kara listeye alınacak. Toplamda 100’e yakın gizlilik odaklı altcoin olduğuna inanılıyor. Mart ayında Avrupa Parlamentosu, borsalar ve barındırılmayan cüzdanlar arasındaki işlemleri engelleyen bir yasa çıkardı. Parlamento şimdi kriptoda anonimliğe karşı kısıtlamaları artırmaya hazır görünüyor. İlk olarak CoinDesk tarafından bildirilen 9 Kasım tarihli bir yasa teklifi taslağında, kuruluş  “Kredi kuruluşlarının, finans kurumlarının ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının anonimliği artıran kripto paraları tutması yasaklanacak.” açıkamasını yapmıştı.

Zcash CEO’su: Yanlış Bir Yaklaşım!

Taslağın Çek yetkililer tarafından hazırlandığı ve şimdiye kadar 26 üye ülke arasında paylaşıldığına inanılıyor. Teklif, henüz resmileştirilmedi. Bu ayın başlarında, Coindesk, gizlilik odaklı kripto paraların avantajları ve risklerini ele alan bir rapor hazırlamak için  Zcash CEO’su Josh Swihart ile konuştu. Swihart, halka açık blok zincirlerin bireysel kullanıcılar ve şirketler için ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu söyledi. Swihart şunları ekledi:

 Kripto para birimini üçüncü taraf aracılığıyla değil, yerel olarak kabul eden bir işletmeysem, rakiplerimin tüm bu kişisel bilgileri görmesine izin veremem. Yalnızca işletmemle ilgili bilgiler değil, aynı zamanda bizimle çevrimiçi işlem yapan veya kripto para birimi kullanan müşterilerim hakkında bilgilerinde gizliliği önemli. Bu nedenle, talep yüksek.

Düzenleyicilerin ve her zamankinden daha sofistike bir şeklide işleyen zincir üstü analitik şirketleri, gizlilik odaklı kripto paralara yönelik artan talebi daha da hızlandırmaları mümkün. Düzenleyiciler, bu varlıkları paralarını tamamen yasaklamak yerine düzenleyebilirler. ABD’deki düzenleyiciler son zamanlarda sektöre yönelik sert bir tavır takındı. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından kısa süre önce Tornado Cash‘in kara listeye alınması buna bir örnektir. Swihart, SEC ve diğer kurumların sektöre yönelik yaklaşımının yeniliklere ve teknolojinin gelişimine zarar verdiği görüşünde.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Metaverse Altcoinlerde Son Durum! Tehlike Kapıda Olabilir!
Metaverse Altcoinlerde Son Durum! Tehlike Kapıda Olabilir!
FTX Krizinde Son Durum: 330 Milyon Dolar Değerinde Altcoin’e Ne Olacak?
FTX Krizinde Son Durum: 330 Milyon Dolar Değerinde Altcoin’e Ne Olacak?
Popüler Kripto Para Analisti Bu Altcoin Koca Bir Sıfır!
Popüler Kripto Para Analisti Bu Altcoin Koca Bir Sıfır!
Büyükler Çökerken O Yükseldi: Bu Altcoin Rakiplerine Meydan Okuyor!
Büyükler Çökerken O Yükseldi: Bu Altcoin Rakiplerine Meydan Okuyor!
Ses Getirecek Ortaklık! Analist Kasım’da Sürpriz Yapabilecek Altcoin’i Açıkladı!
Ses Getirecek Ortaklık! Analist Kasım’da Sürpriz Yapabilecek Altcoin’i Açıkladı!
Bir İlk Gerçekleşiyor! Bu Altcoin’e Tarihinin En Büyük Müjdesi Geldi! Fiyat Etkilenebilir!
Bir İlk Gerçekleşiyor! Bu Altcoin’e Tarihinin En Büyük Müjdesi Geldi! Fiyat Etkilenebilir!
Dikkat! SHIB’de Heyecanlandıran 2 Kritik Gelişme! Analistten Önemli Açıklama Geldi!
Dikkat! SHIB’de Heyecanlandıran 2 Kritik Gelişme! Analistten Önemli Açıklama Geldi!
Ne DOGE Ne SHIB! Bu Altcoin’de Güncel Veriler Şaşkınlık Yarattı! Ralli Bekleniyor!
Ne DOGE Ne SHIB! Bu Altcoin’de Güncel Veriler Şaşkınlık Yarattı! Ralli Bekleniyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022