Ayı piyasalarının yıldızı olan altcoin çok daha ciddi kayıplar yaşayabilir.

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O ayı piyasalarının can simidiydi ama SBF’in gençlik hatasının kurbanlarından biri oldu. Ciddi düşüş yaşadı. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 17.000 dolar bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Peki popüler kripto para için erime devam edecek mi? Teknik analiz bugünlerde pek çalışmasa da potansiyeller riskleri göz ardı etmemeliyiz.

Quant (QNT)

Quant son birkaç gün içinde daha geniş piyasa düşüşünün ortasında yükseliş trendinden beklenen bir düşüşe işaret etti. Devam eden kayıplar kripto parayı EMA şeritlerinin ve 200 EMA’nın (yeşil) altına çekti. Mevcut rallinin yüksek likidite bölgesinden toparlanma eğilimleri sergilemesi halinde, QNT kısa vadeli bir canlanma görebilir. QNT yazı hazırlandığı sırada son 24 saatte %15,83 düşüşle 112,1 dolardan işlem görüyordu.

QNT’nin Haziran ortasında 45 dolarlık destek seviyesinden yeniden canlanması, istikrarlı kazançlar elde ederek genel piyasa trendine meydan okudu. Bu arada, günlük grafikte çok aylık bir yükselen kanal (sarı) oluşturdu.

QNT Fiyat Hedefi

QNT satıcıları 210 dolar direncinin yakınında ciddi satışlarla fiyat 200 doların altına itti. Ortaya çıkan düşüş, 200 EMA’nın altında desenli bir bozulmaya neden oldu. Kontrol Noktası (POC, kırmızı) yakınındaki 109 dolar seviyesinden toparlanma daha ciddi kayıpları önleyebilir. Altcoin, Bitcoin’in duyarlılığına karşı yüksek hassasiyet göstermese de, Bitcoin ile %40 oranında uyumlu hareket etti. POC yakınındaki yüksek likidite bölgesi göz önüne alındığında, alıcılar acil desteği koruyabilir. Böyle bir durumda, satıcılar 128 dolar seviyesinde yükselişi kesmeye çalışacaktır.

Ancak, alıcıların azalması ve POC seviyesini koruyamaması durumunda, QNT ayıları baskılarını artıracak ve 96-90 dolarlık dip desteği test edilebilecektir. CMF altcoin’in 210 dolarlık tavandan U dönüşü yapmasının ardından sıfır işaretinin altına geriledi. Alıcılar, grafiklerde bir geri dönüş potansiyelini değerlendirmek için -0,3 ila -0,39 aralığından potansiyel bir toparlanma aramalı.

Santiment QNT’nin ağ büyümesinde son dört gün içinde güçlü bir artış olduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte, sosyal baskınlığı Ekim ortasındaki en yüksek seviyelerinden düşüş göstermeye devam etti.